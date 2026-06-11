Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός πεζού που παρασύρθηκε από Ι.Χ.

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης όταν οδηγός παρέσυρε με το όχημά του έναν πεζό άνδρα, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία, περίπου 40 ετών, και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν στελέχη της Τροχαίας, Ηρακλείου τα οποία διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.