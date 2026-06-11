Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός πεζού που παρασύρθηκε από Ι.Χ.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όταν οδηγός παρέσυρε πεζό άνδρα, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο τραυματίας, περίπου 40 ετών, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ο τραυματισμένος άνδρας νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Υπό διερεύνηση τα αίτια του ατυχήματος Πηγή:CRETA 24
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όταν οδηγός παρέσυρε με το όχημά του έναν πεζό άνδρα, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.
  • Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία, περίπου 40 ετών, και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.
  • Στελέχη της Τροχαίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης όταν οδηγός παρέσυρε με το όχημά του έναν πεζό άνδρα, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ρόδος: Συνελήφθη ξανά ο 44χρονος οδηγός του τροχαίου δυστυχήματος με θύματα μητέρα και κόρη – Φέρεται να παραβίασε περιοριστικούς όρους

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία, περίπου 40 ετών, και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν στελέχη της Τροχαίας, Ηρακλείου τα οποία διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ