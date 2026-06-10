Γεωργιάδης: «Δεν είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς» – Τι είπε για τον Τσίπρα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε κράτησε σαφείς αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» για τον Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 FM, όπου υπερασπίστηκε τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ ταυτόχρονα χαρακτήρισε λάθος το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον ίδιο. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε ότι οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι ο χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά πιθανότατα διατυπώθηκε «εκ παραδρομής», διαφοροποιούμενος από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών. «Δεν είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς», ανέφερε, επιμένοντας ότι οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους εσωκομματικής απαξίωσης.

Την ίδια στιγμή, δεν έκρυψε τη διαφωνία του με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας όμως ότι δεν γνωρίζει αν ο πρώην πρωθυπουργός σκοπεύει πράγματι να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Ξεκαθάρισε πάντως ότι τη θεωρεί λανθασμένη.

«Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Θεοχάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν τραγικό η ΝΔ να είχε εκλέξει πρόεδρο έναν ακροδεξιό και η Ελλάδα έναν ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντι-κοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά, ο κ. Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια, δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλους μας τους προέδρους. Μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή μια διάσταση με τον κ. Σαμαρά και στις καλύτερες οικογένειες καμιά φορά υπάρχουν τσακωμοί και μεταξύ αδελφών και μεταξύ συζύγων, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί, δυστυχώς συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει ο κ. Σαμαράς επίθεση στο πρόσωπό του ηθικού χαρακτήρα και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη από εμένα δεν πρόκειται να υπάρξουν, γιατί ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος της ΝΔ, άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει ότι χτυπάς τη ΝΔ. Πιστεύω εν τη ρύμη του λόγου του το είπε ο κ. Θεοχάρης.»

«Πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη», είπε, προσθέτοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή».

Η αιχμή για Τσίπρα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας μια δηκτική αλλά και πολιτικά ενδιαφέρουσα ανάγνωση της στρατηγικής του. «Τον παραδέχομαι. Το είχε προσχεδιάσει, τους ξεφλούδισε όλους σαν αβγά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός κινήθηκε μεθοδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς.

«Ο άνθρωπος είναι Μακιαβέλι. Περιμένω πολύ να δω ποιους θα πάρει τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω, γιατί πιστεύω ότι τους περισσότερους θα τους κόψει.»