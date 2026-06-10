Σοκ στο Ίλιον: Άνδρας γρονθοκόπησε μητέρα οδηγό μπροστά στο παιδί της γιατί δεν δέχτηκε να κάνει όπισθεν – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές έντασης και βίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της 9ης Ιουνίου 2026 σε στενό δρόμο στο Ίλιον, όταν μία διαφωνία μεταξύ δύο οδηγών για το ποιος θα έκανε όπισθεν εξελίχθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε επίθεση εναντίον γυναίκας οδηγού, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης, όπου η διέλευση δύο οχημάτων ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν διακριτές λωρίδες κυκλοφορίας ούτε επαρκής χώρος για ελιγμούς.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, η γυναίκα είχε μόλις στρίψει από κεντρικό δρόμο στο συγκεκριμένο στενό, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με όχημα που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο άνδρας οδηγός φέρεται να της ζήτησε να κάνει όπισθεν, ωστόσο εκείνη εξήγησε ότι πίσω της βρισκόταν κεντρικός δρόμος με αυξημένη κυκλοφορία και φοβόταν το ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία. Όπως ακούγεται σε βίντεο του STAR, υπήρξε ο εξής διάλογος:

Άνδρας : «Άκου τι λέει ο ΚΟΚ. Στρίβεις, ελέγχεις, κινείσαι διαγώνια, μένεις διαγώνια, βγάζεις φλας. Από πίσω κρατάς απόσταση ασφαλείας και μετά μπαίνεις. Δεν θα κάνω εγώ 100 μέτρα πίσω».

: «Άκου τι λέει ο Στρίβεις, ελέγχεις, κινείσαι διαγώνια, μένεις διαγώνια, βγάζεις φλας. Από πίσω κρατάς απόσταση ασφαλείας και μετά μπαίνεις. Δεν θα κάνω εγώ πίσω». Γυναίκα: «Δεν είναι 100 μέτρα. Με είδες που έστριβα».

«Δεν είναι Με είδες που έστριβα». Άνδρας: «Αν δεν κάνω εγώ πίσω, εσύ θα κάνεις πίσω».

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο άνδρας φέρεται επίσης να ανέφερε: «Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά, μου έχει κοπεί ο τένοντας».

Με τη γυναίκα να ανταπαντά: «Ας μην ανέβαινες στο τιμόνι τότε».

Σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση, η οδηγός φέρεται να του είπε: «Ηρέμησε λίγο, θέλω να φύγω φίλε…».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με την εικόνα που έχει αποτυπωθεί στο βίντεο το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο άνδρας βγήκε από το όχημά του, πλησίασε το αυτοκίνητο της γυναίκας και τη γρονθοκόπησε ενώ εκείνη βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού.

Το ανήλικο παιδί της, το οποίο βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, παρακολουθούσε έντρομο τη σκηνή και άρχισε να φωνάζει.

Μάρτυρες της περιοχής κινητοποιήθηκαν αμέσως, ενώ ακούστηκαν φωνές όπως: «Τώρα την αστυνομία, τώρα την αστυνομία!» και «Τι κάνεις αγόρι μου;»

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, ο φερόμενος ως δράστης εμφανίζεται να παρέμεινε ψύχραιμος, να επέστρεψε στο όχημά του και να αποχώρησε από το σημείο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία γυναίκας συνοδηγού στο όχημά του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η συνοδηγός απομακρύνθηκε από το σημείο μόλις αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση οδηγούνταν σε ακραία ένταση. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές Αρχές φέρονται να προχώρησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού μέσω του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματός του, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που ενδέχεται να έχει καταγράψει το περιστατικό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η χρήση βίας στον δρόμο και μάλιστα παρουσία ανήλικου παιδιού, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της οδικής επιθετικότητας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μετατραπεί από μια απλή διαφωνία σε επικίνδυνη εγκληματική πράξη.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό ενώ διεξάγεται έρευνα και για τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε η συνοδηγός από το αυτοκίνητο του άνδρα και για το εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει και στα κοντινά του πρόσωπα τέτοιου είδους συμπεριφορές.