Πάτρα: Άνδρας απειλεί με αιχμηρό αντικείμενο οδηγούς ταξί – Η προειδοποίηση από το Σωματείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα, στον κλάδο των ταξί, καθώς ένα νεαρό άτομο απειλεί με αιχμηρό αντικείμενο οδηγούς, κυρίως τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από το Σωματείο της Αχαΐας, το άτομο περιγράφεται ως καλοντυμένο, και επιβιβάζεται σε ταξί ζητώντας ως προορισμό τις περιοχές Ρυάκι ή Νέο Σούλι. Όπως καταγγέλλεται, στη συνέχεια απειλεί τον οδηγό με αιχμηρό αντικείμενο.

Το Σωματείο καλεί όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ύποπτα περιστατικά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές.