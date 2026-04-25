Κορινθιακός: Αντιδράσεις μετά την προειδοποίηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για ισχυρό σεισμό – Για «σεισμολογικό μπαρμπούτι» μιλά ο Τσελέντης

Την αντίδραση συναδέλφων του προκάλεσαν οι δηλώσεις του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου ο οποίος προειδοποίησε για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό. Για σεισμολογικό μπαρμπούτι κάνει λόγο ο Άκης Τσελέντης, ενώ ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε πως δεν γίνεται να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμική δόνηση στον Κορινθιακό.

«Στην Ελλάδα έχει καιρό να κάνει σεισμό πάνω από 6. Στατιστικά 6-6,5 κάνει κάθε χρόνο τώρα έχει περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια που δεν έχουμε μεγάλους σεισμούς με αυτά τα μεγέθη για αυτό λέμε ότι συσσωρεύεται ενέργεια για να κάνει, και θα κάνει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι τα μεγάλα μεγέθη θα εμφανιστούν και πάλι κάποια στιγμή στη χώρα», είπε την Παρασκευή ο κ. Παπαδόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”, με αφορμή και τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη.

«Περιοχές με υψηλή σεισμικότητα είναι το κεντρικό Ιόνιο, το τρίγωνο Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα καθώς και ο Κορινθιακός Κόλπος και μάλιστα έχω επισημάνει ότι ο τελευταίος πολύ ισχυρός σεισμός στον Κορινθιακό κόλπο έγινε το 1995. Προ ημερών έτυχε να ολοκληρώνω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό, και δείχνει ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών είναι αμείλικτη, έρχεται κάποια στιγμή η οποία επαληθεύεται» συμπλήρωσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ενώ όταν ρωτήθηκε για τι χρονικά διαστήματα μιλάει, απάντησε:

«Ενός, δύο, τριών ετών είμαστε δηλαδή πολύ πιο κοντά, αυτό σημαίνει ότι το να συμβούν ισχυροί σεισμοί σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως είναι ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μια μαθηματική βεβαιότητα. Υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα άρα τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ετοιμότητας, τα μέτρα ενημέρωσης και παρακολούθησης θα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν».

Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό

Για τα σενάρια που διατυπώνονται σχετικά με ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, στo Ertnews, τονίζοντας ότι πρόκειται πράγματι για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, ωστόσο δεν είναι επιστημονικά δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε θα σημειωθεί ένας μεγάλος σεισμός.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι ο Κορινθιακός είναι μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική δομή, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία γεωλογικής εξέλιξης εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Ο γεωλογικός χρόνος δρα τελείως διαφορετικά από τον ανθρώπινο χρόνο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα διαστήματα επανάληψης μεγάλων σεισμών δεν μπορούν να μεταφραστούν απλοϊκά σε κύκλους δεκαετιών. Όπως είπε, ένα ισχυρό γεγονός μπορεί να εκδηλωθεί σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβούς χρονικής πρόγνωσης.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε ότι η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς, αναφέροντας ιστορικά γεγονότα όπως ο σεισμός του Αιγίου και οι σεισμοί στις Αλκυονίδες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως άλλο πράγμα είναι η επιστημονική παρακολούθηση και άλλο η βεβαιότητα για τον χρόνο εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, το βασικό ζητούμενο δεν είναι οι προβλέψεις για συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά η διαρκής προετοιμασία της χώρας, με έμφαση στην ανθεκτικότητα κτιρίων και υποδομών, στην εκπαίδευση των πολιτών και στα σύγχρονα επιχειρησιακά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, με αφορμή τις δηλώσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό σε βάθος τριετίας. Ο Καραστάθης σημείωσε πως είναι καλύτερα να μιλάει ο ίδιος ο ερευνητής που έχει μελετήσει τα στοιχεία, λέγοντας πως δεν γνωρίζει ποιες μελέτες έχει κάνει ο καθηγητής Σεισμολογίας.

Όπως ανέφερε, για το Γεωδυναμικό δεν προκύπτει κάποια ανησυχία για τον Κορινθιακό. «Από δικά μας στοιχεία δεν δείχνει κάτι, όντως έχει αργήσει, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι για μεγάλο σεισμό σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο» είπε χαρακτηριστικά.

Για σεισμολογικό μπαρμπούτι, κάνει λόγο ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης , τονίζοντας ότι «από εχθές έχει προκληθεί πανικός σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας για επερχόμενο πολυ μεγάλο σεισμό».

«Έχω λάβει και εγώ δεκάδες μηνύματα από τρομοκρατημένους πολίτες και από επιχειρηματίες του τουρισμού» τονίζει “φωτογραφίζοντας” τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο και παραθέτει τις εκτιμήσεις και τα σχόλιά του:

«1. Δεν επιτρέπεται να έχουμε σε καθεστώς πανικού τον πολίτη ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ γιατί ο «προγνώστης» αναφέρει ΑΟΡΙΣΤΑ σε 1,2,3…. Χρόνια.

2. Αν τα επιστημονικά δεδομένα που έχει μελετήσει συγκλίνουν για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ να ενημερώσει την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου και τον ΟΣΠ και να μην πετά ένα πυροτέχνημα στον αέρα ξεσηκώνοντας τον απλό πολίτη.

3. Να σέβεται την τουριστική περίοδο και να μην καταστρέφει τον τουρισμό των περιοχών. Οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ) κινδυνεύουν να πάθουν μεγάλη ζημιά.

4. Αν δει κανείς τον χάρτη της σεισμικότητας της χώρας κάπου θα πέσει μέσα και μετά θα βγει να πει δοξάστε με.

5. Ευθύνονται τα ΜΜΕ που προβάλουν έντονα τέτοιες σεισμικές καταστροφολογίες γιατί «πουλάνε».

6. Το να χρησιμοποιώ τέτοιες επιπόλαιες εκ του ασφαλούς εκτιμήσεις για να προβληθώ στα κανάλια με υφάκι ειδικού είναι αντιδεολογικό.

7. Η σεισμολογία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ αλλά οι εκτιμήσεις επερχόμενων σεισμών συνδυάζεται ΚΑΙ με άλλες μεθόδους πχ δορυφορικές παρατηρήσεις ηλεκτρομαγνητικά σήματα (πχ ΒΑΝ), θερμοκρασία και στάθμη νερού στα πηγάδια, ραδόνιο κλπ κλπ.

Για παράδειγμα για το Ανατολικό Κορινθιακό έχουμε τοποθετήσει όταν ήμουν διευθυντής στο Γεωδυναμικό

Α) 30 επιπλέον σεισμογράφους

Β) σταθμούς μέτρησης ραδονίου

Γ) ΒΑΝ

Δ) μετρητές παλίρροιας

Ε) παρακολούθηση με δορυφόρο μετατόπισης κοντά σε ρήγματα

Δεν πήρα ζάρια

Τελικά η ΑΟΡΙΣΤΗ στατιστικολογοστική εκτίμηση επερχόμενου σεισμού σαν ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ μου φαίνεται.

Παρατήρηση:

είναι απαράδεκτο το τελευταίο καιρό η πολιτεία (υπουργείο παιδείας/ Κεραμέως) να σταματά τη στοιχειώδη χρηματοδότηση μερικών χιλιάδων ευρώ οδηγώντας στο κλείσιμο σταθμών ΒΑΝ.

Ίσως ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες για ανακαινίσεις γραφείων υπουργών με ακριβά έπιπλα και χαλιά ή η επιδότηση μερικών φαιδρών καλλιτεχνών για εκδηλώσεις είναι ποιο ωφέλιμο…..»