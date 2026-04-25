Μακρόν: Αδιαπραγμάτευτη η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Στο βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει Ελλάδα και Γαλλία έδωσε έμφαση ο Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά το τέλος της συνάντησής στο Μέγαρο Μαξίμου και την υπογραφή συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η σχέση των δύο χωρών αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική, σημειώνοντας ότι η Γαλλία αντέδρασε άμεσα απέναντι στις απειλές που έπλητταν την Ελλάδα τονίζοντας ότι η στρατηγική εταιρική σχέση που ανανεώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια έχει επεκταθεί ουσιαστικά στον τομέα της ασφάλειας. Όπως είπε, η συνεργασία αυτή αποτελεί παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη και ενισχύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπενθύμισε ότι λίγους μήνες μετά την υπογραφή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης το 2021 ξεκίνησαν κοινές ασκήσεις, ενώ τον περασμένο Μάρτιο, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενισχύθηκε περαιτέρω η ευρωπαϊκή άμυνα. Επίσης, ανέφερε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής «δεν είναι μόνο λόγια», αλλά εφαρμόστηκε στην πράξη κατά τα γεγονότα της 1ης και 2ας Μαρτίου στην Κύπρο.

Σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ο Μακρόν σημείωσε ότι η Ελλάδα επέλεξε 24 μαχητικά Rafale και τέσσερις φρεγάτες της Naval Group, με την πρώτη, τον «Κίμωνα», να έχει ήδη παραδοθεί τον Ιανουάριο. Πρόκειται, όπως είπε, για συγκεκριμένα βήματα που αποδεικνύουν το βάθος της στρατηγικής σχέσης και την επιχειρησιακή σύγκλιση των δύο χωρών.

Τι είπε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο κ. Μακρόν είπε ότι παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και ότι Γαλλία και Ελλάδα ζητούν κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη διπλωματική οδό. Επισήμανε ότι η κλιμάκωση στον βαλλιστικό τομέα και στους εξοπλισμούς δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους, ενώ εκτίμησε ότι οι δύο χώρες θα συμβάλουν, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα να επανέλθει η ειρήνη στον Λίβανο, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση της χώρας πρέπει να μπορέσει να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η απελευθέρωση του δανείου των 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί απτή ενίσχυση προς το Κίεβο.

Ο Μακρόν μίλησε για την ανάγκη μιας Ευρώπης «πιο ισχυρής, πιο σταθερής και πιο ανταγωνιστικής», τονίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας στηρίζεται στην επιτάχυνση κοινών πολιτικών στους τομείς των εξοπλισμών, της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Σε ερώτηση τι αλλάζει στην πράξη και σε σχέση με την αμοιβαία συνδρομή εντός της ΕΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε: «Υπάρχει το άρθρο 42 παρ. 7 που είναι πιο ισχυρό από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Δεν είναι απλώς λόγια. Το δείξαμε αυτό όταν η Κύπρος έγινε στόχος της Χεζμπολάχ. Οι ναυτικές δυνάμεις της Γαλλίας πλησίασαν αμέσως το νησί. Όταν επίσης απειλήθηκε η Δανία αμέσως αντιδράσαμε. Για τη Γαλλία και την Ελλάδα το άρθρο αυτό είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Με τη νέα στρατηγική σχέση ενισχύεται αυτή η σχέση. Μην αναρωτιέστε λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν συζητείται, είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυτό το λέω προς όλους, αντιπάλους και δυνάμει εχθρούς»