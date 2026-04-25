Μέσα στο Τσερνόμπιλ: 40 χρόνια μετά την καταστροφή, ο πυρηνικός σταθμός εξακολουθεί να κινδυνεύει

Το δοσίμετρο που είναι στερεωμένο στο στήθος σας χτυπάει πιο γρήγορα τη στιγμή που βγαίνετε από την καθορισμένη διαδρομή μέσα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ. Κάντε ένα βήμα πίσω και θα επιβραδύνει ξανά – μια αόρατη γραμμή ανάμεσα στο καθαρό έδαφος και τη μόλυνση. Ο Guardian κάνει ένα οδοιπορικό 40 χρόνια μετά την καταστροφή.

Από πάνω υψώνεται ο «νέος ασφαλής περιορισμός» (NSC) – η μεγαλύτερη, κινητή χαλύβδινη κατασκευή που κατασκευάστηκε ποτέ, ψηλότερη από το Άγαλμα της Ελευθερίας, πλατύτερη από το Κολοσσαίο, με την αψίδα της να καμπυλώνει από πάνω σαν υπόστεγο αεροσκαφών κατασκευασμένο για γιγάντια αεροπλάνα.

Ολοκληρώθηκε το 2019 με κόστος 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτήθηκε από 45 χώρες. Το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας (NSC) κατασκευάστηκε για να προστατεύσει τον κόσμο από ό,τι βρίσκεται από κάτω του. Βρίσκεται στην καρδιά μιας τεράστιας ζώνης αποκλεισμού, ενός ραδιενεργού τοπίου στο μέγεθος της Κύπρου, που έχει εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανθρωπότητα. Αδέσποτα σκυλιά περιφέρονται στο εργοστάσιο σε αγέλες – οι εργαζόμενοι συμβουλεύουν να μην τα χαϊδεύετε.

Μέσα βρίσκεται «η σαρκοφάγος», ένας γκρίζος τσιμεντένιος τάφος που ανεγέρθηκε σε μόλις 206 ημέρες για να καλύψει τα ερείπια του αντιδραστήρα αρ. 4, ο οποίος εξερράγη στις 26 Απριλίου 1986 στο χειρότερο πυρηνικό ατύχημα μέχρι σήμερα.

Από κοντά, η σαρκοφάγος μοιάζει σχεδόν αυτοσχέδια… Τεράστιες πλάκες στοιβαγμένες σαν γιγάντια δομικά στοιχεία, με σκουριά στις ενώσεις. Στο εσωτερικό, παραμένουν παγιδευμένοι 180 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και τέσσερις έως πέντε τόνοι ραδιενεργού σκόνης.

Το NSC κατασκευάστηκε για να κερδίσει χρόνο: για να επιτρέψει την ασφαλή αποσυναρμολόγηση της ασταθούς σαρκοφάγου για δεκαετίες, ενώ παράλληλα θα την προστατεύσει από τις συνέπειες σε περίπτωση κατάρρευσής της.

Αυτό που δεν προέβλεπαν οι χρηματοδότες του ήταν ένας πόλεμος – το Τσερνόμπιλ καταλήφθηκε τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 – πόσο μάλλον μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις εγκαταστάσεις τρία χρόνια αργότερα.

Στη βορειοδυτική γωνία της στέγης, ένα προσωρινό «μπάλωμα» σηματοδοτεί το σημείο όπου ένα φτηνό ρωσικό drone αξίας 20.000 δολαρίων διέσχισε την κατασκευή στις 14 Φεβρουαρίου 2025, ανοίγοντας μια τρύπα στην αψίδα και θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία για την οποία κατασκευάστηκε η αψίδα.

«Εάν η σαρκοφάγος καταρρεύσει, πάνω από εκατό τόνοι πυρηνικού καυσίμου θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου, Σερχί Ταρακάνοφ.

Απαιτείται πλήρης επισκευή εντός τεσσάρων ετών, λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι και δυτικοί εμπειρογνώμονες, διαφορετικά η 100ετής διάρκεια ζωής του NSC δεν μπορεί πλέον να θεωρείται εγγυημένη. Εκτιμάται ότι θα κοστίσει έως και 500 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που η οικονομικά αδύναμη κυβέρνηση της Ουκρανίας δεν έχει ακόμη βρει.

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία και η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά μήκος των διαδρομών πτήσης κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας ακόμη καταστροφής.

Στην 40ή επέτειο της καταστροφής του Τσερνόμπιλ, μια από τις πιο ευάλωτες τοποθεσίες στον κόσμο παραμένει υπό απειλή.

Η επίθεση με drone

Ο Ολεξάντρ Σκομαρόχοφ ξύπνησε από έναν φύλακα ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Φεβρουαρίου 2025. Ο αναπληρωτής αρχιμηχανικός με χοντρά γυαλιά και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στο εργοστάσιο, συνειδητοποίησε γρήγορα ότι η κατάσταση ήταν άσχημη. «Είχαμε ξαναδεί βομβαρδισμούς, αλλά ήξερα ότι θα με ξυπνούσαν μόνο αν είχε συμβεί κάτι κρίσιμο», θυμήθηκε.

Ένα ρωσικό drone Geran-2 είχε πλήξει τη βορειοδυτική όψη της αψίδας σε ύψος περίπου 85 μέτρων πάνω από το έδαφος, περίπου το ύψος ενός οκταώροφου κτιρίου.

Η έκρηξη, την οποία η Ουκρανία χαρακτήρισε σκόπιμη, δημιούργησε μια τρύπα 15 τετραγωνικών μέτρων στα εξωτερικά και εσωτερικά τοιχώματα του NSC και ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να καταγραφεί στο σύστημα παρακολούθησης σεισμών του κτιρίου.

«Τότε, τα πραγματικά προβλήματα ξεκίνησαν μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς», είπε ο Σκομαρόχοφ.

Οι πυροσβέστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά μια ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης μέσα στην οροφή είχε πιάσει φωτιά και συνέχιζε να σιγοκαίει βαθιά μέσα στην κατασκευή. Για τρεις εβδομάδες, οι ομάδες άνοιξαν 332 τρύπες στον εξωτερικό τοίχο για να φτάσουν στα σημεία.

Όταν οι πυρκαγιές τελικά σβήστηκαν, αξιωματούχοι στο Τσερνόμπιλ δήλωσαν ότι η επίθεση είχε καταστρέψει δύο βασικά συστήματα. Η λειτουργία περιορισμού – η ικανότητα του NSC να περιορίσει οποιαδήποτε ραδιενεργό απελευθέρωση από τη σαρκοφάγο – είχε υπονομευτεί. Το ίδιο και το σύστημα ελέγχου υγρασίας, το οποίο εμποδίζει τη διάβρωση της χαλύβδινης δομής και θέτει την ίδια την αψίδα σε κίνδυνο βλάβης.

«Η επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέστρεψε τις κύριες λειτουργίες του νέου ασφαλούς περιορισμού», δήλωσε ο Έρικ Σμίμαν, μηχανικός που ηγήθηκε του σχεδιασμού της αψίδας στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σε μια εκτίμηση ζημιών που ανατέθηκε από την Greenpeace Ukraine.

Τι θα γίνει σε περίπτωση που η σαρκοφάγος καταρρεύσει

Σε περίπτωση που η σαρκοφάγος καταρρεύσει – είτε από κάποια πρόσκρουση, δομική βλάβη είτε από την ηλικία (κατασκευάστηκε για 20 χρόνια, τώρα στέκει 40) – οι ειδικοί λένε ότι θα απελευθερώσει ένα ακόμη νέφος ραδιενεργών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας για τον περιορισμό του.

«Η κατάρρευση της σαρκοφάγου θα αποτελούσε πρωτίστως έναν τεράστιο κίνδυνο για όσους εργάζονται στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και θα καθυστερούσε την αντιμετώπιση της καταστροφής για πολλά ακόμη χρόνια», δήλωσε ο Σον Μπέρνι, ανώτερος πυρηνικός ειδικός της Greenpeace.

Πέρα από το οικονομικό κόστος και τον πόλεμο, υπάρχει το ερώτημα πώς γίνονται οι επισκευές του καταφυγίου περιορισμού. Τα υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας ακριβώς πάνω από το κατεστραμμένο τμήμα σημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι μπορούν νόμιμα να περνούν το πολύ 20 ώρες το χρόνο σε αυτήν τη ζώνη πριν φτάσουν στο ετήσιο όριο δόσης.

«Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εκτελούν την εργασία τους εκεί για λίγες ώρες, αν όχι μόνο για λίγα λεπτά κάθε φορά», δήλωσε ο Ταρακάνοφ, προσθέτοντας ότι η εργασία θα απαιτήσει περίπου 100 εξειδικευμένους εργάτες κατασκευών που θα εργάζονται σε σύντομες εναλλαγές σε ύψος σε μια καμπύλη, μολυσμένη επιφάνεια.

«Υπάρχει κάτι δύσκολο να το αφομοιώσεις πλήρως σε όλα αυτά», αναλογίστηκε ο Σκομαρόχοφ, ο οποίος ήρθε να εργαστεί στο Τσερνομπίλ το 1987, ένα χρόνο μετά την καταστροφή.

«Ήξερα τι συνέβη εδώ και ήθελα να βεβαιωθώ ότι δεν θα επαναλαμβανόταν ποτέ», είπε, μιλώντας μπροστά από ό,τι έχει απομείνει από την αίθουσα ελέγχου Νο. 4 – όπου, στις 1:23 π.μ. στις 26 Απριλίου 1986, οι χειριστές πάτησαν το κουμπί έκτακτης ανάγκης AZ-5 σε μια τελευταία προσπάθεια να κλείσουν τον αντιδραστήρα.

Αντ’ αυτού, ένας μοιραίος συνδυασμός σχεδιαστικών ελαττωμάτων και του ασταθούς πυρήνα πυροδότησε μια έκρηξη.

Στο δωμάτιο, σοβιετικοί πίνακες ελέγχου, καντράν και διακόπτες είναι παγωμένοι στη θέση τους, με το χρώμα να ξεφλουδίζει σε μακριές λωρίδες. Αλλά μπορείς ακόμα να διακρίνεις πού βρισκόταν κάποτε το κουμπί, μια σκούρα τρύπα που σηματοδοτεί τη θέση του.

Είκοσι οκτώ άνθρωποι πέθαναν από οξεία ασθένεια ακτινοβολίας τις επόμενες εβδομάδες. Περίπου 116.000 εκκενώθηκαν.

Ραδιενεργά σωματίδια μετακινήθηκαν βορειοδυτικά σε όλη την Ευρώπη. Η καταστροφή εντοπίστηκε για πρώτη φορά όχι στη Σοβιετική Ένωση αλλά στη Σουηδία, λίγες μέρες αργότερα, όταν ένας εργάτης σε πυρηνικό εργοστάσιο ενεργοποίησε συναγερμούς ακτινοβολίας καθ’ οδόν προς την εργασία του.

Στο βιβλίο του για το Τσερνόμπιλ, ο Ουκρανός ιστορικός Σεργκέι Πλόχι υποστηρίζει ότι η καταστροφή βοήθησε στη σφυρηλάτηση μιας σύγχρονης ουκρανικής εθνικής συνείδησης, αποκαλύπτοντας τις αποτυχίες του σοβιετικού συστήματος. Για πολλούς ανθρώπους, γράφει, ήταν μια στιγμή ρήξης: μια ξαφνική διαύγεια σχετικά με τη φύση του συστήματος υπό το οποίο ζούσαν.

Η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας το 2022 ήταν μια ακόμη στιγμή εθνικής ενότητας, και για άλλη μια φορά το Τσερνόμπιλ βρέθηκε μπλεγμένο σε αυτήν.

Οι ρωσικές δυνάμεις διέσχισαν τα σύνορα στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και κινήθηκαν απευθείας προς το εργοστάσιο, χρησιμοποιώντας τη διαδρομή μέσω Λευκορωσίας που διέρχεται σε απόσταση χιλιομέτρων από τη ζώνη αποκλεισμού.

Η περιοχή έγινε ενεργή στρατιωτική ζώνη μέσα σε λίγες ώρες. Ρώσοι στρατιώτες έσκαψαν αμυντικά χαρακώματα πολύ κοντά στο «κόκκινο δάσος» – την έκταση γης ακριβώς δυτικά του εργοστασίου που δέχτηκε μια από τις πιο σοβαρές μολύνσεις το 1986 και παραμένει μεταξύ των πιο ραδιενεργών περιοχών στη ζώνη αποκλεισμού.

Το προσωπικό που έφτασε για προγραμματισμένες βάρδιες πριν από τη ρωσική επίθεση κρατήθηκε και αναγκάστηκε να εργάζεται συνεχόμενα για σχεδόν ένα μήνα.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο πόλεμος θα ερχόταν εδώ»

«Έχω δει πολλά στη ζωή μου, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο πόλεμος θα ερχόταν εδώ», είπε η Ναταλία, η οποία εργάζεται στο Τσερνομπίλ από το 1980, γεγονός που την καθιστά ένα από τα μέλη του προσωπικού με τη μακροβιότερη θητεία.

Η Ναταλία, η οποία ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το επώνυμό της, μετακόμισε αργότερα στο Σλαβούτιτς, την τελευταία σοβιετική πόλη που χτίστηκε το 1987 για να στεγάσει τους εργάτες του εργοστασίου, όταν το Πριπιάτ – η αρχική πόλη της εταιρείας, 4 χιλιόμετρα από τον αντιδραστήρα – εγκαταλείφθηκε εν μία νυκτί.

Κατά τη διάρκεια της κατοχής της πόλης, αυτή και οι συνάδελφοί της ήταν αποκομμένοι από την υπόλοιπη χώρα, χωρίς διαδίκτυο ή γραμμές εφοδιασμού. «Οι ντόπιοι αγρότες έπρεπε να εισάγουν λαθραία γάλα», περιέγραψε.

Όταν οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από το Τσερνόμπιλ μετά από 35 ημέρες, άφησαν πίσω τους λεηλατημένα γραφεία – υπολογιστές, φούρνους μικροκυμάτων, ψυγεία που είχαν κλαπεί από τα δωμάτια όπου το προσωπικό εργαζόταν επί δεκαετίες.

Αφίσες γύρω από το χώρο εξακολουθούν να φέρουν τα ονόματα έξι εργατών του Τσερνομπίλ που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι οποίοι πιστεύεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Ρωσία.

Μπαίνοντας στη ζώνη αποκλεισμού των 1.000 τετραγωνικών μιλίων, το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι ο στρατός – σημεία ελέγχου, στρατιώτες, περιστασιακά τεθωρακισμένα οχήματα. Οδηγώντας βαθύτερα, το δάσος κυριαρχεί, με πεύκα εκατέρωθεν, μικρά χωριά να εμφανίζονται μέσα από τα όρια των δέντρων. Τα σπίτια είναι εγκαταλελειμμένα και μικρές πινακίδες σε μερικές από τις πόρτες καταγράφουν πόσοι άνθρωποι ζούσαν εκεί.

Εκεί που οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να ζήσουν, άλλα είδη έχουν εισέλθει. Τα άλογα Πρζεβάλσκι βόσκουν και οι λύκοι και οι λύγκες κυνηγούν σε δάση που έχουν αναγεννηθεί πάνω από πρώην γεωργικές εκτάσεις. Στη λίμνη ψύξης δίπλα στον αντιδραστήρα, τα γατόψαρα έχουν μεγαλώσει σε εξαιρετικά μεγάλα μεγέθη.

Αλλά η απομόνωση της ζώνης αποκλεισμού δεν προσφέρει καμία προστασία από τον πόλεμο.

Το εργοστάσιο έχει υποστεί τέσσερις ολικές διακοπές ρεύματος από τον Οκτώβριο του 2024 που προκλήθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθεμία από τις οποίες απαιτούσε γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης για τη διατήρηση της λειτουργίας των συστημάτων ψύξης αναλωμένου καυσίμου.

Επιπλέον δυνάμεις αεράμυνας και στρατιώτες έχουν μεταφερθεί, δήλωσε ο Βαντίμ Σλιπούχα, αναπληρωτής γενικός διευθυντής ασφαλείας στο σημείο, αν και η απειλή δεν έχει εξαφανιστεί, πρόσθεσε. Ακόμα και μια ακούσια επίθεση από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έχει εκτραπεί από την πορεία του λόγω ηλεκτρονικού πολέμου θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση της σαρκοφάγου.

«Ικετεύουμε τη διεθνή κοινότητα να καταλάβει», δήλωσε ο Ταρακάνοφ. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ενός νέου περιστατικού. Θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε νύχτα, οποιαδήποτε μέρα».