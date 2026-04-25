Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ακολουθεί τα βήματα της γιαγιάς του – Το νέο πορτρέτο στο εξώφυλλο του Tatler

Τέσσερα χρόνια μετά το εξώφυλλο της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Tatler, η «Βίβλος της κοινωνίας» παρήγγειλε ένα νέο πορτρέτο του Πρίγκιπα Ουίλιαμ για το ετήσιο τεύχος της Κοινοπολιτείας.

Τα διαπεραστικά μπλε μάτια και το ασορτί κοστούμι του μελλοντικού μονάρχη ζωγραφίστηκαν από τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Oluwole Omofemi, ο οποίος ζωγράφισε τη γιαγιά του Γουλιέλμου με το κρατικό διάδημα του Γεωργίου Δ΄ το 2022.

Συνολικά, τα δύο πορτρέτα αποκαλύπτουν τη συνέχεια της Βασιλικής Οικογένειας, δείχνοντας την κληρονομιά της Βασίλισσας. Η τελευταία έκδοση απεικονίζει τον Ουίλιαμ ως «Πρίγκιπα της Εποχής μας» και τον δείχνει με ένα ευγενικό, αισιόδοξο χαμόγελο με το βλέμμα του καρφωμένο ευθεία μπροστά.

Ο Ολουουόλε, ο οποίος ζει στο Ιμπαντάν της Νιγηρίας , όπου μεγάλωσε, παραδέχτηκε ότι ο παππούς του ήταν «ενθουσιασμένος» με το έργο του με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο καλλιτέχνης πρόσθεσε ότι αν και η ανατροφή του εμπνέει την τέχνη του και τον ωθεί να ζωγραφίζει για «όλη την Αφρική», το Ηνωμένο Βασίλειο δεν του φαίνεται ξένο μέρος.

Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να πει: «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαν δεύτερη πατρίδα».

Το πορτρέτο του πρίγκιπα Ουίλιαμ από τον Ολουβόλε είναι το τελευταίο σε μια μακρά σειρά μελών της βασιλικής οικογένειας που έχει παρουσιάσει το Tatler στο εξώφυλλό του. Πέρυσι, η 20ή επέτειος γάμου του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα ήταν το θέμα του τεύχους Ιουνίου του περιοδικού, ενώ ένα χρόνο πριν, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν στο εξώφυλλο.

Και το προηγούμενο έτος, τον Ιούλιο του 2023, ο Βασιλιάς Κάρολος ήταν ξανά στο εξώφυλλο.

Στη συνέντευξή του στο Tatler για αυτό το τεύχος, ο Oluwole μιλάει για την κληρονομιά του, την εποχή που πέρασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στη ζωή του από τότε που προσωποποίησε το πορτρέτο της Ελισάβετ Β’.

Σε σύντομα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του περιοδικού, αποκάλυψε ότι η ζωή του έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο Ολουγουόλε είπε: «Ήταν μια πολύ δραματική ανατροπή για μένα ως καλλιτέχνη». Μιλώντας για το έργο του του 2022, εξήγησε: «Ζωγράφιζα για τη γενιά μου. Για όλη την Αφρική. Κάθε μέρα έβλεπα ανθρώπους να αγωνίζονται».

Παρά τις δυσκολίες της ανατροφής του, ο Ολουβόλε εργάστηκε ακούραστα για να πετύχει στον τομέα του, λέγοντας στον εαυτό του: «Θα ήμουν ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης». Αν και η δουλειά του είναι χρονοβόρα και κουραστική, πιστεύει ότι η τέχνη είναι ένα κάλεσμα που μοιάζει περισσότερο με επάγγελμα παρά με απασχόληση.

«Οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο μου μέσα από τους πίνακές μου. Βλέπω τα πάντα γύρω μου ως έργα τέχνης».