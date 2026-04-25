Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων» – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποίησαν στη φρεγάτα «Κίμων» η οποία έχει καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν.
Τον Γάλλο Πρόεδρο υποδέχθηκε, στην αποβάθρα 12 στο λιμάνι του Πειραιά, με μία θερμή αγκαλιά, ο Έλληνας πρωθυπουργός, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτρη Χούπη. Η άφιξη των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με στρατιωτικές τιμές και παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των δύο χωρών.
Ακολούθησε επιθεώρηση του αγήματος από τους δύο ηγέτες και έγινε ανάκρουση των δύο εθνικών ύμνων. Κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων πραγματοποιήθηκε υπερπτήση από αεροσκάφη Rafale και στη συνέχεια οι κ. κ. Μητσοτάκης και Μακρόν επιβιβάστηκαν στον «Κίμωνα», την πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας μας.
Στη φρεγάτα «Κίμων» ανέβηκαν, εκτός από τους δύο ηγέτες, οι δύο υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, οι δύο υφυπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Γαλλίας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΝ και ο αρχηγός Στόλου.
Στο κατάστρωμα της φρεγάτας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία, πριν κατευθυνθούν προς το εσωτερικό του πλοίου. Μετά την υποδοχή τους από τον αρχηγό ΓΕΝ και τον αρχηγό Στόλου ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετέβησαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου παρακολούθησαν παρουσίαση των δυνατοτήτων της φρεγάτας, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν στη γέφυρα του Κίμωνα. Μετά την ξενάγηση, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε και στο βιβλίο επισκεπτών της φρεγάτας ένα μακροσκελές κείμενο.
Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησαν με τον πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, κυβερνήτη της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ. Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο. «Πάνω από 40 και ήταν αφορμή να δούμε επί του πεδίου τις δυνατότητες του πλοίου» ανέφερε ο πλοίαρχος ο οποίος έκανε δώρο στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα».
Ο Γάλλος πρόεδρος έγραψε και στο βιβλίο επισκεπτών της φρεγάτας το εξής κείμενο:
«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.
Εδώ είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.
Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.
Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας».
Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν βρίσκονται για δεύτερη φορά στους χώρους της υπερσύγχρονης ψηφιακής φρεγάτας. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές αυτές της κρίσης και όταν κινητοποιήθηκε η δύναμη συνδρομής προς την Κύπρο με την αποστολή της φρεγάτας Κίμων και μίας τετράδας μαχητικών αεροσκαφών, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν είχαν επισκεφθεί ξανά στην φρεγάτα «Κίμων». Σήμερα είναι η δεύτερη κοινή τους παρουσία σε ένα από τα οπλικά συστήματα τα οποία συνδέουν Ελλάδα και Γαλλία.
Οι δύο ηγέτες, που έγιναν δεκτοί από τον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού και τον Αρχηγό Στόλου, περιηγούνται στους χώρους της φρεγάτας και συνομιλούν με το πλήρωμα.
