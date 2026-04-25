Συνάντηση Δένδια – Vautrin στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» με συζητήσεις για «SAFE 2» και δορυφόρους 

Κατά την επίσκεψη στην φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Εμμανουέλ Μακρόν συνόδευαν οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ελλάδας – Γαλλίας. Νίκος Δένδιας και Catherine Vautrin είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση συζητώντας για τα επόμενα βήματα της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι δύο υπουργοί Άμυνας εστίασαν στο πρόγραμμα SAFE 2 που όλα δείχνουν ότι πρόκειται να προκηρύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αμυντική αυτονομία και ισχυροποίησή της.

Παράλληλα, συζήτησαν και για την από κοινού συμμετοχή σε πρόγραμμα δορυφόρων, στο οποίο δίνει πολύ μεγάλο βάρος η Ελλάδα για την θωράκισή της που θα πλαισιώσει την ασπίδα του Αχιλλέα.

Όπως ίδιος ο Νίκος Δένδιας τόνισε σε χθεσινές του δηλώσεις αποτελεί μία εμβάθυνση συνεργασίας των οικοσυστημάτων των δύο χωρών, στα ζητήματα της άμυνας και της καινοτομίας.

Μέσα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει εξαγγείλει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθεί επιτέλους ένα σύστημα αμυντικής καινοτομίας, μια δυνατότητα εμείς οι ίδιοι να παράγουμε όχι μόνο συστήματα αλλά «να παράγουμε τεχνογνωσία, να παράγουμε γνώση, να παράγουμε πληροφορία, στο πλαίσιο αυτού του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό».

