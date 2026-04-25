Στις Σέρρες συνελήφθη διαιτητής σε αγώνες πολεμικών τεχνών, για δωροληψία με σκοπό αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων.

Πρόκειται για έναν διαιτητή, που ήταν και αθλητής παλαιότερα, όπως αναφέρει η Υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα ο 58χρονος φαίνεται ότι λάμβανε 1.000 ευρώ σε ταχυδρομικό δέμα για να «τακτοποιήσει» αγώνα πρόκρισης στις εθνικές ομάδες σε άθλημα πολεμικών τεχνών (Tae Kwon Do).

Έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας συνελήφθη σε ξενοδοχείο που διέμενε, ενώ βρέθηκαν πάνω του 1.000 ευρώ.