ΗΠΑ: Επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη Apache στα Στενά του Ορμούζ

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Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού στα Στενά του Ορμούζ.

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Σύμφωνα με το CENTCOM, οι επιθέσεις αποτελούν αντίδραση στην «κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache του Στρατού των ΗΠΑ». Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι κάτοικοι και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και στα γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή το βράδυ.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache, το οποίο καταρρίφθηκε χθες Δευτέρα (08/09) στα Στενά του Ορμούζ, επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed, σύμφωνα με τους New York Times. Η εφημερίδα επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, και επιβεβαίωσε πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Axios.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα πλωτό drone του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την ενημέρωση του διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι το Ιράν κατέρριψε το αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσα από το Truth Social:

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ».

«Εμπλέκονταν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο ασφαλείς και αβλαβείς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα».

Η κατάρριψη του Apache αποτελεί το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι καταρρίφθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.