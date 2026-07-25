Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πού «χτυπούν» τα φαινόμενα σήμερα και πότε υποχωρούν

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Συνεχίζεται η μίνι κακοκαιρία σήμερα, ενώ σταδιακά από το μεσημέρι ο καιρός βελτιώνεται. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων, προβλέπονται:

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρωινές ώρες.

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

4. Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-07-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-07-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα

Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, θέτοντας σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤNews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. Για την Κυριακή, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για γενικά αίθριο και καλοκαιρινό σκηνικό.

Το 112 ενεργοποιήθηκε σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς το επόμενο 12ωρο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο πυρήνας καταιγίδων που βρίσκεται στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, καθώς παρουσιάζει μεγάλη ένταση.

Τα φαινόμενα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμων, μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας σταδιακά και την Αττική, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω της έντασης των φαινομένων.