Τέα Πρέλεβιτς: Η γλυκιά ανάρτηση με την αδελφή της και τις δίδυμες ανιψιές της – «Εύχομαι να έχουν την εικόνα της θείας πάντα κοντά τους»

Πριν από λίγο καιρό, η οικογένεια της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού μεγάλωσε, με την έλευση των δίδυμων παιδιών τους. Η Τέα Πρέλεβιτς, η οποία έχει μια πολύ ζεστή και δυνατή σχέση με την αδελφή της, πραγματοποίησε μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, για τις ανιψιές της.

Η επιχειρηματίας, μοιράστηκε με τους ακόλουθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μερικές πολύ τρυφερές φωτογραφίες.

Σε αυτές, την βλέπουμε μαζί με την αδελφή της και τις ανιψιές της, ενώ στα πρόσωπα των Άννα και Τέα Πρέλεβιτς, αποτυπώνεται η ευτυχία που νιώθουν.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έχει γράψει: «Τους τελευταίους μήνες ταξιδεύω υπερβολικά πολύ λόγω δουλειάς. Πάντα όμως, με το που γυρίζω, η πρώτη μου στάση είναι να δω τις μικρές μας πριγκίπισσες… Και εννοείται την Άννα.

Μεγαλώνουν ήδη τόσο γρήγορα και εύχομαι, από μικρές, να έχουν την εικόνα της θείας πάντα κοντά τους. Εύχομαι να είμαστε ένα όμορφο, υποσυνείδητο πρότυπο για τις πριγκίπισσές μας και να μεγαλώσουν γνωρίζοντας τι ευλογία είναι να έχεις μια αδελφή στη ζωή σου».