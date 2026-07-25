Γιώργος Μαργαρίτης: «Έκανα τέσσερα χρόνια να ολοκληρώσω ένα δίσκο εξαιτίας του τζόγου» – Η αιχμηρή κριτική του για τους σημερινούς καλλιτέχνες

Ο Γιώργος Μαργαρίτης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ένας και Ένας» του ΕΡΤNews, μίλησε για την πολυετή πορεία του στο λαϊκό τραγούδι και τις σημαντικές αλλαγές στη νυχτερινή διασκέδαση. Αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του με τον τζόγο, τονίζοντας την ανάγκη για όρια, και στις αρχές που τον βοήθησαν να παραμείνει στον χώρο της νύχτας.

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Γιώργος Μαργαρίτης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μαργαρίτης, καλεσμένος στην εκπομπή «Ένας και Ένας» του ΕΡΤNews, σημείωσε ότι τα σημερινά μαγαζιά δεν θυμίζουν σε τίποτα εκείνα του παρελθόντος, δηλώνοντας πως «τώρα αυτά δεν είναι μπουζούκια. Αυτά είναι λάιτ».
  • Ο γνωστός τραγουδιστής σχολίασε τη σχέση του με τον τζόγο, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι κάτι παρεξηγημένο», αρκεί να υπάρχουν όρια και να ξέρει κανείς να κουμαντάρει τον εαυτό του.
  • Αναφορικά με την πορεία του στη νύχτα, ο Γιώργος Μαργαρίτης υπογράμμισε ότι η ωριμότητα και η αυτοσυγκράτηση τον βοήθησαν να παραμείνει μακριά από τις δύσκολες πλευρές του χώρου.

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Καλεσμένος στην εκπομπή «Ένας και Ένας» του ΕΡΤNews βρέθηκε ο Γιώργος Μαργαρίτης, όπου μίλησε για τη μακρά πορεία του στο λαϊκό τραγούδι, τις αλλαγές στη νυχτερινή διασκέδαση, αλλά και τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη ζωή στα νυχτερινά κέντρα.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στις διαφορές ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα, σημειώνοντας ότι τα σημερινά μαγαζιά δεν θυμίζουν σε τίποτα εκείνα του παρελθόντος.

«Τώρα αυτά δεν είναι μπουζούκια. Αυτά είναι λάιτ. Ποιος τραγουδιστής τώρα τραγουδάει μια φορά την εβδομάδα και τι έγινε; Κι αυτός πρέπει να αλλάξει επάγγελμα», δήλωσε, ενώ αποκάλυψε ότι στη δική του εποχή οι καλλιτέχνες εργάζονταν επτά ημέρες την εβδομάδα, χωρίς ρεπό.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη σχέση του με τον τζόγο, υποστηρίζοντας ότι δεν τον θεωρεί παρεξηγημένο, αρκεί να υπάρχουν όρια.

«Ο τζόγος δεν είναι κάτι παρεξηγημένο. Σήμερα τα χάνω εγώ, τα παίρνεις εσύ, αύριο τα χάνεις εσύ, τα παίρνω εγώ. Απλώς να ξέρεις να κουμαντάρεις τον εαυτό σου, μην αφήσεις και τίποτα ανθρώπους να πεινάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Ο πρώτος δίσκος μου ήταν με τον Τάκη τον Σούκα. Το πρώτο μας ραντεβού ήταν το ’76 και ανταμώσαμε το ’80. Καταλαβαίνεις τι συνεπέστατος που ήμουνα. Τι έκανε ο τζόγος τώρα. Όταν ανταμώσαμε, είχε αγανακτήσει και ο Τάκης, λέει, θα κάνουμε δίσκο; Αν είναι, μου λέει, άφησε τον τζόγο στην άκρη, πάμε να το κάνουμε. Και έτσι έγινε. Έπαιξε και ο Τάκης ένα ρόλο».

Τέλος, αναφορικά με την πορεία του στη νύχτα, ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι η ωριμότητα, η αυτοσυγκράτηση και οι άνθρωποι που επέλεξε να έχει κοντά του τον βοήθησαν να παραμείνει μακριά από τις δύσκολες πλευρές του χώρου.

«Άμα θέλεις να είσαι αγαπητός με όλο τον κόσμο, κάνε όσους πιο λίγους φίλους μπορείς. Μην ανακατεύεσαι πολύ σε πράγματα… Εγώ δεν έγινα 20 χρονών όπως γίνανε μερικοί. Εγώ ήμουν 35 χρονών, οπότε είχε κατασταλάξει το μυαλό μου», κατέληξε.

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