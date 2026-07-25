Σαν σήμερα 25 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών με Αφρικανική Καταγωγή
- Διεθνής Ημέρα Δικαστικής Ευημερίας
- Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη των Πνιγμών
Γεγονότα
- 325: Λήγουν οι εργασίες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας. Καθιερώνεται το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω») και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα.
- 1261: Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στρατηγός του αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι.
- 1893: Ο πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διώρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου «έπεσε» δύο μήνες νωρίτερα.
- 1929: Ψηφίζεται από τη Βουλή επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος «Περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών». Είναι γνωστός ως Ιδιώνυμο και είχε στόχο την καταστολή της κομμουνιστικής προπαγάνδας και δράσης.
- 1967: Ο πάπας Παύλος VI επισκέπτεται τον πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη επίσκεψη πάπα στο ορθόδοξο πατριαρχείο, μετά το Σχίσμα του 1054.
- 1983: Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης διοργανώνει το περίφημο «Πάρτυ στην Βουλιαγμένη», στο οποίο ανταποκρίνονται 70.000 κόσμου. Εμφανίζονται οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και Μαντώ.
Γεννήσεις
- 1831: Γρηγόριος Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 1/5/1907)
- 1848: Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας από το 1902 έως το 1905. Ήταν ο πρώτος υψηλού επιπέδου πολιτικός που διακήρυξε το 1917 ότι οι Εβραίοι θα πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη. (Διακήρυξη Μπάλφουρ) (Θαν. 19/3/1930)
- 1905: Ελίας Κανέτι, Βούλγαρος συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1981. (Θαν. 14/8/1994)
- 1967: Ματ ΛεΜπλάνκ, Αμερικανός ηθοποιός
Θάνατοι
- 1920: Ιωάννης Κονδυλάκης, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος. (Γεν. ?/12/1862)
- 1967: Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. (Γεν. 10/5/1878)
- 2011: Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης. («Στέλλα», «Κυριακάτικο Ξύπνημα», «Ζορμπάς», «Το κορίτσι με τα μαύρα») (Γεν. 11/6/1922)