Σαν σήμερα 25 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών με Αφρικανική Καταγωγή

Διεθνής Ημέρα Δικαστικής Ευημερίας

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη των Πνιγμών

Γεγονότα

325: Λήγουν οι εργασίες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας. Καθιερώνεται το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω») και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα.

Λήγουν οι εργασίες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας. Καθιερώνεται το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω») και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. 1261: Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στρατηγός του αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι.

Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στρατηγός του αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι. 1893: Ο πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διώρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου «έπεσε» δύο μήνες νωρίτερα.

Ο πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διώρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου «έπεσε» δύο μήνες νωρίτερα. 1929: Ψηφίζεται από τη Βουλή επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος «Περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών». Είναι γνωστός ως Ιδιώνυμο και είχε στόχο την καταστολή της κομμουνιστικής προπαγάνδας και δράσης.

Ψηφίζεται από τη Βουλή επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος «Περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών». Είναι γνωστός ως Ιδιώνυμο και είχε στόχο την καταστολή της κομμουνιστικής προπαγάνδας και δράσης. 1967: Ο πάπας Παύλος VI επισκέπτεται τον πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη επίσκεψη πάπα στο ορθόδοξο πατριαρχείο, μετά το Σχίσμα του 1054.

Ο πάπας Παύλος VI επισκέπτεται τον πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη επίσκεψη πάπα στο ορθόδοξο πατριαρχείο, μετά το Σχίσμα του 1054. 1983: Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης διοργανώνει το περίφημο «Πάρτυ στην Βουλιαγμένη», στο οποίο ανταποκρίνονται 70.000 κόσμου. Εμφανίζονται οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και Μαντώ.

Γεννήσεις

1831: Γρηγόριος Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 1/5/1907)

Γρηγόριος Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 1/5/1907) 1848: Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας από το 1902 έως το 1905. Ήταν ο πρώτος υψηλού επιπέδου πολιτικός που διακήρυξε το 1917 ότι οι Εβραίοι θα πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη. (Διακήρυξη Μπάλφουρ) (Θαν. 19/3/1930)

Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας από το 1902 έως το 1905. Ήταν ο πρώτος υψηλού επιπέδου πολιτικός που διακήρυξε το 1917 ότι οι Εβραίοι θα πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη. (Διακήρυξη Μπάλφουρ) (Θαν. 19/3/1930) 1905: Ελίας Κανέτι, Βούλγαρος συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1981. (Θαν. 14/8/1994)

Ελίας Κανέτι, Βούλγαρος συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1981. (Θαν. 14/8/1994) 1967: Ματ ΛεΜπλάνκ, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι