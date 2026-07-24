Σύρος: Ο δράστης της δολοφονίας είχε καταγγείλει διάρρηξη στο σπίτι του πριν από μία εβδομάδα – Το Σάββατο η αναπαράσταση του εγκλήματος – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη, ως προς τα αίτια της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς το ζευγάρι που εμπλέκεται έχει υποστηρίξει ότι η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει και ο άνδρας αμύνθηκε με ένα μαχαίρι, όμως υπάρχουν “κενά” στο σενάριο αυτό που προβληματίζουν τις διωκτικές αρχές. Η ΕΛΑΣ προσπαθεί να ρίξει φως στη μυστήρια αυτή υπόθεση.

Γι’ αυτό άλλωστε η εισαγγελία Σύρου, διέταξε να γίνει αναπαράσταση αύριο Σάββατο στο σπίτι που έγινε το έγκλημα, ενώ παράλληλα έδωσε εντολή να φυλάσσεται η οικία όλη τη νύχτα.

Ο δράστης της δολοφονίας έχει υποστηρίξει, σύμφωνα με το Mega, ότι πριν μία εβδομάδα άγνωστοι του διέρρηξαν το σπίτι.

Η 41χρονη μεταφέρθηκε θανάσιμα τραυματισμένη το απόγευμα της Πέμπτης χτυπημένη με μαχαίρι στην πλάτη.

Ο άνδρας του ζευγαριού που συνεπλάκη μαζί της είναι αυτός που τη μαχαίρωσε.

Το θύμα σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, κρατώντας ένα μαχαίρι. Εκείνοι της άνοιξαν την πόρτα. Για λόγους που δεν έχουν εξηγηθεί ακόμα, ακολούθησε βίαιη συμπλοκή. Ούτε έχει αποσαφηνιστεί γιατί η 41χρονη κρατούσε το μαχαίρι.

Μετά τη συμπλοκή η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να φύγει από το σπίτι. Έφτασε μέχρι ένα σημείο, με τον δράστη να την κυνηγά και να της πετά αντικείμενα, ανάμεσα σε αυτά και μία καρέκλα, αλλά και μία γλάστρα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σε κεφάλι και σώμα.

Πρώην σύζυγος διασώστριας: «Κατέβηκα κάτω έδωσα μία κατάθεση για την κατάστασή μας με την σύζυγο, ποια ήταν μέχρι στιγμής. Τον ρώτησα τον αξιωματικό, μπορούμε να ξέρουμε μου λέει δεν είναι κάτι ακόμα», τώρα δεν ξέρω, δεν ήθελαν να μου πούνε, δεν ξέρουνε τι να σου πω;».

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής και τα κενά

Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε ένα βίντεο, μέσω του οποίου ίσως υπάρξει η λύση στο θρίλερ.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης στην Άνω Σύρο. Η γυναίκα φτάνει στο σπίτι με καλυμμένο το πρόσωπό της, φοράει γάντια και έχει ένα σακίδιο στην πλάτη της. Κρατά μία σακούλα πλαστική και ένα μαχαίρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Χτυπάει το κουδούνι και της ανοίγει η γυναίκα του δράστη.

Τότε το θύμα φέρεται να της επιτέθηκε με το μαχαίρι. Ο δράστης άρπαξε άλλο μαχαίρι και τη μαχαίρωσε στην πλάτη.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε:

«Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή έφτασε στην οικία τους και τους επιτέθηκε απρόκλητα, στη σύζυγο τους ενός κατηγορούμενου και αυτοί αμύνθηκαν. Ξαναλέω οι ίδιοι λένε, γιατί και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τη θέση του θύματος, πρέπει να διαπιστώσουμε και με την εξέταση της σορού… προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο γνωρίζονταν οι τρεις μεταξύ τους».

Μητέρα 2 παιδιών η 41χρονη – Σήμερα έχει γενέθλια η κόρη της

Η 41χρονη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών και μάλιστα η κόρη της σήμερα έχει τα γενέθλιά της.

Οικογενειακός φίλος του θύματος αναφέρει: «Κλείνει τα 12 η κόρη της και ο πατέρας της έφυγε 6 η ώρα με το καράβι, τώρα έχει φτάσει. Αντί να της δώσει τούρτα πρέπει να της πει ότι πέθανε η μάνα της. Δεν το ξέρουν τα παιδιά»

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρέθηκε σε αυτοάμυνα

Το ζευγάρι έχει συλληφθεί και το απόγευμα της Παρασκευής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα και πώς το θύμα τους επιτέθηκε πιθανά για να τους ληστέψει.

«Να κάνει ληστεία δεν πιστεύω, κάτι άλλο γίνεται. Ούτε μία στο εκατομμύριο παιδιά. Κανείς δεν το πιστεύει. Η Βάγγυ ρε παιδιά; Η Βάγγυ ήταν η χαρά του παιδιού, πώς να το πω, ήταν αγγελούδι» λέει ο φίλος της γυναίκας, ενώ η κουμπάρα της σημείωσε ότι απ’ όσο ήξερε ήταν καλά οικονομικά.

Φίλοι του θύματος κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που πρόσφερε καθημερινά φαγητό σε αστέγους.

Η γυναίκα φορούσε τα ρούχα του ΕΚΑΒ και οι συνάδελφοί της αδυνατούν να πιστέψουν ότι πήγε να ληστέψει.

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές τι οδήγησε στον διαπληκτισμό του ζευγαριού με το θύμα. Τα δύο μαχαίρια έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ εξετάζονται και όλα τα κινητά.

Υπό κράτηση το ζευγάρι

Το ζευγάρι οδηγήθηκε φορώντας αλεξίσφαιρα στον εισαγγελέα της Σύρου, αμίλητοι και οι δύο. Στη συνέχεια όμως οδηγήθηκαν ξανά στην ασφάλεια του νησιού, διότι ο εισαγγελέας δεν τους άσκησε διώξεις. Αύριο στις 7 το πρωί αναμένεται να γίνει αυτοψία στον χώρο, δηλαδή στον τόπο του εγκλήματος και θα γίνει και αναπαράσταση σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν αναπάντητα ερωτήματα. Να δουν οι αστυνομικοί εάν ευσταθούν τα περί αυτοάμυνας που ισχυρίζονται.

Αυτά δείχνουν ότι οι αρχές έχουν κενά που θέλουν να φωτίσουν.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να φρουρείται το σπίτι όλη τη νύχτα.

Τα ερωτήματα πάντως είναι πολλά. Πάει κάποιος να ληστέψει ένα σπίτι σε ένα σχετικά μικρό μέρος όπως η Άνω Σύρος και συγχρόνως πολύ τουριστικό, το απόγευμα, φορώντας τα ρούχα της δουλειάς του και χτυπώντας την πόρτα;

Σημειώνεται ότι οι αρχές εστιάζουν και στις σχέσεις που είχε αναπτύξει η διασώστρια το τελευταίο διάστημα.

Καταγγελία για διάρρηξη και βανδαλισμούς στο σπίτι του δράστη

Ο δράστης καταγγέλλει πως είχε γίνει διάρρηξη και βανδαλισμοί σπίτι του από αγνώστους, πριν περίπου έναν μήνα και στόχος ήταν τότε το να τον ληστέψουν. Από τότε φοβόταν και είχε βάλει κάμερες στο σπίτι του και είχε ζητήσει από τους γείτονες να έχουν τον νου τους.