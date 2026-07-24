ΟΠΕΚΕΠΕ-Γιώργος Ξυλούρης: Στις 16 Φεβρουαρίου η δίκη του «Φραπέ» για «το δικαίωμα σιωπής» στην Εξεταστική

Στις 16 Φεβρουαρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους αγροτικού συνεταιρισμού, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, που αφορά την επίκληση του "δικαιώματος σιωπής" στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Επιπλέον, εκκρεμεί δίκη τον προσεχή Οκτώβριο για απείθεια, λόγω άρνησης εμφάνισής του στη Βουλή, καθώς και παραπομπή σε δίκη τον Φεβρουάριο του 2027 για άρνηση κατάθεσης

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Γιώργος Ξυλούρης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για τις 16 Φεβρουαρίου προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, η οποία αφορά την επίκληση του “δικαιώματος σιωπής” στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. – Σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας, καθώς αρνήθηκε να εμφανιστεί στη Βουλή τον περασμένο Νοέμβριο, με τη δίκη του να έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. – Διπλή εισαγγελική έρευνα διενεργήθηκε για την υπόθεση του κ. Ξυλούρη, μετά τη διαβίβαση των πρακτικών της Εξεταστικής στην Εισαγγελία, οδηγώντας σε ποινικές διώξεις για άρνηση εμφάνισης και άρνηση κατάθεσης.

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Για τις 16 Φεβρουαρίου προσδιορίστηκε ενώπιον του ΙΒ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε ο κ. Ξυλούρης όταν, μετά από δεύτερη κλήση του, εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος “το δικαίωμα σιωπής” χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου

Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα, μετά από διαβίβαση των πρακτικών της Εξεταστικής στην Εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνηση του κατηγορουμένου να εμφανιστεί στην Βουλή κατά την πρώτη κλήση του, τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας και η δίκη του, ύστερα από αναβολή, έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο.

Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει, όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη για τον Φεβρουάριο του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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