Γρεβενά: Σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και οχήματα

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Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026 την περιοχή των Γρεβενών, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και οχήματα.

Βίντεο που καταγράφηκε μέσα από αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, έξω από τα Γρεβενά, αποτυπώνει την ένταση του φαινομένου. Σύμφωνα με τα πλάνα, το χαλάζι έφτασε σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το μέγεθος κορόμηλου.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε προβλήματα και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν παράλληλα αγροτικές εκτάσεις, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ζημιές σε καλλιέργειες.

Οι προειδοποιήσεις της ΕΜΥ και του 112

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και προειδοποίησε για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 σε περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Με τα μηνύματα, οι Αρχές καλούσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέμειναν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμενόταν να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών.