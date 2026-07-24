Μπουρίνι σάρωσε τη Φθιώτιδα: Στέγη «πέταξε» 100 μέτρα στη Μακρακώμη – Πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα

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Από τη δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα τον δήμο Μακρακώμης ξεκίνησε η κακοκαιρία. Η ισχυρή βροχή συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους αλλά και χαλάζι. Μάλιστα στη Μακρακώμη, ο ισχυρός αέρας ξήλωσε την στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ωστόσο παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια από το δίκτυο φωτισμού, ενώ προσγειώθηκε στα σταθμευμένα αυτοκίνητα των πελατών του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο.

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Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η μεταλλική κατασκευή παρασύρθηκε για περίπου 100 μέτρα από τον αέρα “… πριν μισό λεπτό πέρασε λεωφορείο” μας είπε συγκλονισμένος.

«Ευτυχώς δεν περνούσε άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, γιατί θα τον σκότωνε. Η στέγη έφυγε από τον αέρα, διήνυσε περίπου 100 μέτρα και έφτασε απέναντι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Lamianow.gr.

Κακός χαμός και στο δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη με σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.