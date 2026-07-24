Μπουρίνι σάρωσε τη Φθιώτιδα: Στέγη «πέταξε» 100 μέτρα στη Μακρακώμη – Πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα

Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε τη δυτική Φθιώτιδα και τον δήμο Μακρακώμης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές με στέγη να παρασύρεται 100 μέτρα, δρόμους να πλημμυρίζουν και δέντρα να πέφτουν. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κακοκαιρία ξεκίνησε από τη δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα τον δήμο Μακρακώμης, με ισχυρή βροχή, θυελλώδεις ανέμους και χαλάζι.
  • Στη Μακρακώμη, ο ισχυρός αέρας ξήλωσε τη στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, η οποία προσγειώθηκε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.
  • Η μεταλλική κατασκευή παρασύρθηκε για περίπου 100 μέτρα, ενώ η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις δέντρων και κλαδιών στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από τη δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα τον δήμο Μακρακώμης ξεκίνησε η κακοκαιρία. Η ισχυρή βροχή συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους αλλά και χαλάζι. Μάλιστα στη Μακρακώμη, ο ισχυρός αέρας ξήλωσε την στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

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Ωστόσο παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια από το δίκτυο φωτισμού, ενώ προσγειώθηκε στα σταθμευμένα αυτοκίνητα των πελατών του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LamiaNOW (@lamianow.gr)

@lamiareport.gr Ξηλώθηκε στέγη από τον δυνατό αέρα και καταπλάκωσε αυτοκίνητα στη Μακρακώμη-Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα! 💨 #news #lamia #wind #cars ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

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Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η μεταλλική κατασκευή παρασύρθηκε για περίπου 100 μέτρα από τον αέρα “… πριν μισό λεπτό πέρασε λεωφορείο” μας είπε συγκλονισμένος.

«Ευτυχώς δεν περνούσε άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, γιατί θα τον σκότωνε. Η στέγη έφυγε από τον αέρα, διήνυσε περίπου 100 μέτρα και έφτασε απέναντι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Lamianow.gr.

Κακός χαμός και στο δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη με σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

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