Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα: Ξυλοκόπησε την έγκυο πρώην σύντροφό του – Νεκρό το έμβρυο

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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου στην Καλλιθέα, με θύμα μία 37χρονη γυναίκα που ήταν 6,5 μηνών έγκυος, η οποία μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 28χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να μετέβη στην κατοικία της και να τη γρονθοκόπησε, να την χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά της, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι η γυναίκα, η οποία είναι τυφλή, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τη θεία της μαζί με μία συνταξιούχο νοσηλεύτρια. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τόσο η κατάσταση της γυναίκας όσο και η κατάσταση του εμβρύου ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

Δεν επέζησε το έμβρυο

Το ιατρικό προσωπικό οδήγησε άμεσα τη γυναίκα στο χειρουργείο και προχώρησε σε επείγουσα καισαρική τομή, σε μια προσπάθεια να σώσει το κοριτσάκι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν επέζησε.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο «Αττικόν». Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, η ψυχολογική κατάστασή της είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Συνελήφθη ο δράστης

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ χθες το βράδυ, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή της κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Αναμένεται να απολογηθεί σε ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.