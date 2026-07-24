Ζάκυνθος: Θετικός στη λεπτοσπείρωση ο 56χρονος – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής επιβεβαιώθηκε και επίσημα πια, ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπειρας.

Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιβεβαίωσε το μέχρι πρότινος ύποπτο κρούσμα. Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τρωκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα τέσσερα κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς επανέρχονται οι προβληματισμοί για την επάρκεια και την έγκαιρη εφαρμογή των προγραμμάτων μυοκτονίας από τους αρμόδιους φορείς, όπως η Περιφέρεια και ο δήμος, αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνονται από ιδιώτες, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των τρωκτικών και την προστασία της δημόσιας υγείας.