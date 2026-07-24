Βουλή: Ο Μητσοτάκης αποχώρησε πριν μιλήσει η Κωνσταντοπούλου – «Δεν πρόκειται πότε να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά»

Αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που ανέβαινε στο βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της τριτολογίας του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης μάζεψε όσα χαρτιά είχε πάνω στα κυβερνητικά έδρανα και αποχώρησε από την αίθουσα, με αποτέλεσμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας να ενοχληθεί με τη στάση του.

«Εγώ δεν πρόκειται πότε να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνη σας όσο θέλετε», της είπε ο κ. Μητσοτάκης, την ώρα που έφευγε.

Έτσι, όταν η κ. Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που αποχωρεί όταν μιλάει. «Υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε όταν ανέβαινα στο βήμα ως πρόεδρος της βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας», είπε.

Κωνσταντοπούλου: «Η γυναίκα όταν μάχεται, διεκδικεί και δεν το βουλώνει δεν είναι τρελή»

«Οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την αισχρή συμπεριφορά του Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό την επιτιμά ότι έχει οίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Κάνει πλάκα ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι έχω οίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό; Και τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης όταν λέει ότι πρέπει εμένα να με αντιμετωπίζουν ειδικά όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν» τόνισε, κάνοντας λόγο για αισχρή αήθεια.

«Τι σημαίνει όταν ένας Πρωθυπουργός τα λέει αυτά για μία αρχηγό της αντιπολίτευσης και μάλιστα την πιο παρούσα αρχηγό της αντιπολίτευσης και εκείνη που του κάνει τον σκληρότερο έλεγχο, εκείνη στην οποία έχουν κάνει μηνύσεις και αναφορές βουλευτές της ΝΔ σωρηδόν, για να τη σταματήσουν. Δηλαδή είμαι το πιο ενοχλητικό πρόσωπο και είμαι και γυναίκα. Τι συμπεριφορά πρωθυπουργού είναι αυτή και γιατί δεν αντιδράσατε κ. Ανδρουλάκη; Περιμένω να πάρετε το λόγο και να το κάνετε. Γιατί δεν αντιδράσατε σε αυτό το αίσχος; Πώς λέει ένας πρωθυπουργός την κ. Κωνσταντοπούλου να την αντιμετωπίζετε με κατανόηση και χειροκροτά η κοινοβουλευτική σας ομάδα; Δεν είναι αυτό ακραία δημόσια κακοποίηση; Δεν είναι αυτό ακραίος δημόσιος κακοποιητικός λόγος του άντρα νταή, πρωθυπουργού που δεν θέλει να κάτσει και να ακούσει, γιατί μόνο με τα αγόρια μιλάει; Τον ρώτησα τρεις φορές τι εννοείτε; Λέει ο κ. Κακλαμάνης δεν καταγράφονται στα πρακτικά. Ο κ. Κακλαμάνης έχει υπάρξει ως βουλευτής θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς και θα έπρεπε να αντιδράσει αλλιώς σε αυτά τα οποία συμβαίνουν» συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Τι θα πει λοιπόν να την αντιμετωπίζετε με κατανόηση και το λέει ο πρωθυπουργός στην κορυφαία συζήτηση, όπως ο ίδιος λέει, και χειροκροτάει η κοινοβουλευτική του ομάδα; Θα πει ότι υπάρχει πρώτον μια ακραία σεξιστική αντίληψη που λέει ότι η γυναίκα, όταν αντιδρά είναι τρελή, που λέει ότι όλοι καταλάβαμε. Τον ρώτησα τι εννοείτε και λέει όλοι καταλάβαμε. Και χειροκροτούσαν πάλι οι νεοδημοκράτες.

Ελπίζω ότι τα άλλα κόμματα, θα πείτε αν αυτό καταλάβατε και αν το συμμερίζεστε. Συμμερίζεστε αυτή τη μεταχείριση η οποία εκτυλίσσεται εδώ και εβδομάδες; Εδώ και εβδομάδες έχουν γίνει και καταγγελίες δικές μου για κλιμάκωση της βίαιης συμπεριφοράς και της κακοποιητικής συμπεριφοράς των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτά δεν είναι αστεία. Ούτε εγώ θα τα αντιπαρέλθω γιατί έχω την ευθύνη απέναντι σε όλες εκείνες τις γυναίκες που έτσι τις αντιμετωπίζουν στα εργασιακά τους περιβάλλοντα, στα σχολικά περιβάλλοντα, σε άλλου είδους περιβάλλοντα. Η γυναίκα όταν μάχεται, αντιπαρατίθεται, διεκδικεί, μιλά και δεν το βουλώνει δεν είναι τρελή. Ασκεί τα δικαιώματα που έχουμε όλοι και όλες με βάση το Σύνταγμα» συμπλήρωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.