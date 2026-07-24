Ηφαίστεια ξεκίνησαν τη «Μεγάλη Θνησιμότητα» της Γης: Το απροσδόκητο φυτό που έφερε την καταστροφή

Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη ανατρέπει τα όσα ξέραμε για τη μεγαλύτερη κλιματική καταστροφή που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης μας. Ενώ τα ηφαίστεια θεωρούνταν πάντα οι μοναδικοί ένοχοι για τη μαζική εξαφάνιση των ειδών, ένας απρόσμενος φυτικός «συνεργός» φαίνεται πως έκανε την κατάσταση πολύ χειρότερη.

Πριν από περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια, δραματικές αλλαγές στο κλίμα και τη γεωλογία οδήγησαν στην εξαφάνιση του 80% σχεδόν των ειδών της Γης. Αυτή η ταραχώδης περίοδος στην ιστορία του πλανήτη, η μαζική εξαφάνιση στο τέλος της Τριαδικής περιόδου, θεωρείται γενικά ότι προκλήθηκε από ακραία ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι υπήρξε και ένας μικρότερος, φαινομενικά λιγότερο απειλητικός παράγοντας: η απλή φτέρη.

Για να είμαστε σαφείς, η ηφαιστειακή δραστηριότητα πιθανότατα πυροδότησε το γεγονός της μαζικής εξαφάνισης, αυξάνοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα.

Οι αλλαγές αυτές, εξόντωσαν τη βλάστηση που κυριαρχούνταν από δέντρα και τη θέση τους πήραν τεράστιες εκτάσεις από φτέρες, οι οποίες σχημάτισαν σαβάνες στη σημερινή βορειοδυτική Ευρώπη.

Οι φτέρες αυτές, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου στο περιοδικό Nature Geoscience, αναζωπύρωσαν περαιτέρω τη φωτιά, κάνοντας μια ήδη κακή κατάσταση ακόμη χειρότερη.

«Όταν οι φτέρες ξεραίνονται, τα πυκνά στρώματά τους λειτουργούν ως το ιδανικό καύσιμο για την πρόκληση τεράστιων δασικών πυρκαγιών», δήλωσε ο Bas van de Schootbrugge, επικεφαλής συντάκτης της μελέτης και γεωεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

«Οι φτέρες ανταποκρίθηκαν στις συνθήκες και παρείχαν το καύσιμο που αναζωπύρωσε τις φλόγες, πυροδοτώντας επαναλαμβανόμενες, μαζικές πυρκαγιές. Ένας πραγματικά κολασμένος κόσμος».

Το τέλος μιας εποχής

Πριν από περίπου 201 εκατομμύρια χρόνια, η περιοχή που σήμερα αποτελεί τον Ατλαντικό Ωκεανό κυριολεκτικά αναστατώθηκε, εκρηγνυόμενη σε ηφαιστειακές εκρήξεις που απελευθέρωσαν τόνους διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του θείου, σύμφωνα με ανάρτηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό οδήγησε σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας και της οξύτητας των ωκεανών, γεγονός που πιθανότατα εξόντωσε το μεγαλύτερο μέρος της θαλάσσιας ζωής εκείνης της εποχής.

Στην ξηρά, τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλύτερα. Οι έντονες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του θερμοκηπίου θα είχαν οδηγήσει σε ένα «ενισχυμένο καθεστώς πυρκαγιών» για αρκετούς αιώνες, εξήγησε η ομάδα στη μελέτη της.

Είναι σημαντικό ότι αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις ξυλάνθρακα και υδρογονανθράκων που βρέθηκαν στα παλαιοντολογικά αρχεία εκείνης της εποχής.

Ένα «σκοτεινό» αρχείο

Για την πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές δημιούργησαν αρχεία προϊστορικών πυρκαγιών από πυρήνες ιζηματογενών γεωτρήσεων, οι οποίοι συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσής τους, διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένα τμήματα των πυρήνων ήταν «σταδιακά, εξαιρετικά σκούρα καφέ», εξήγησε ο van de Schootbrugge.

Στους τέσσερις διαφορετικούς πυρήνες, αυτό το σκοτεινό τμήμα αντιστοιχούσε ακριβώς στην ίδια χρονική περίοδο -ένα λεγόμενο «διάστημα έξαρσης των φτερών», κατά το οποίο παρατηρήθηκε ραγδαίος πολλαπλασιασμός των φτερών στη χλωρίδα της ύστερης Τριαδικής περιόδου.

«Η σκούρα αυτή απόχρωση συμπίπτει ακριβώς με την έξαρση των φτερών, την κύρια περίοδο της μαζικής εξαφάνισης, καθώς και με την αυξημένη αφθονία ξυλάνθρακα και ΠΑΥ (πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, δηλαδή οργανικών ενώσεων που σχετίζονται με την καύση βιομάζας) », δήλωσε ο van de Schootbrugge.

Γενικά μιλώντας, δεν είναι ασυνήθιστο για το χρώμα των οργανικών μικροαπολιθωμάτων να αποκτά σκούρες αποχρώσεις καθώς θάβονται λόγω των αλλαγών στην πίεση και τη θερμοκρασία, σύμφωνα με τη δήλωση. Ωστόσο, η σταθερότητα αυτού του φαινομένου και στους τέσσερις πυρήνες, οι οποίοι «είχαν πολύ διαφορετικές γεωλογικές ιστορίες», υποδηλώνει στην ομάδα ότι συνέβαινε κάτι άλλο, δήλωσε ο van de Schootbrugge.

Τροφοδοτώντας τις φλόγες

Η ομάδα προσπάθησε να απομονώσει τους παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ασυνήθιστα σκούρες αποχρώσεις των απολιθωμάτων.

Για παράδειγμα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 15.000 μετρήσεις σε γύρη και σπόρια που εντοπίστηκαν στο αρχείο των πυρήνων, για το διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα γεγονότα της μαζικής εξαφάνισης.

Αυτή η ανάλυση έδειξε ότι τα σκουρόχρωμα τμήματα δεν διέφεραν σημαντικά ανάλογα με το είδος του φυτού, γεγονός που αποτελεί «ισχυρή ένδειξη ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας εξωτερικής δύναμης», εξήγησε ο van de Schootbrugge.

Η έξαρση των φτερών μπορεί να μην ήταν σύμπτωση, καθώς το αρκετά κοινό αυτό φυτό είναι γνωστό ότι «προσαρμόζεται σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ακόμη και αν τα φύλλα τους εξαλειφθούν από τις φλόγες, τα υπόγεια ριζικά τους συστήματα ανακάμπτουν ατάραχα. Οι ξερές φτέρες τυχαίνει να αποτελούν το τέλειο καύσιμο για μαζικές δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τον van de Schootbrugge. Το πιο τρομακτικό; Αυτή η έξαρση των φτερών υπολογίζεται ότι διήρκεσε από 40.000 έως 300.000 χρόνια.

Πάλι, είναι απίθανο οι φτέρες να ήταν η μοναδική αιτία των μακροχρόνιων, πύρινων συνθηκών που τροφοδότησαν τη μαζική εξαφάνιση στο τέλος της Τριαδικής περιόδου. Αποτελεί όμως μια υπενθύμιση ότι τα συστήματα της Γης είναι στενά αλληλεξαρτώμενα. Κανένα κομμάτι δεν είναι αποκομμένο από το άλλο και ορισμένες απροσδόκητες συνεργασίες μπορούν πραγματικά να εκτροχιάσουν τα πράγματα—ένα μάθημα που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο για εμάς σήμερα.