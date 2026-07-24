Αλέξης Τσίπρας: Την Τρίτη παρουσιάζει την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για την Αυτοδιοίκηση

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Τη συνολική πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, σε ειδική πολιτική εκδήλωση στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 12:00 και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Σεραφείου, στη συμβολή των οδών Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για το παρόν και το μέλλον των δήμων, των περιφερειών και των κοινοτήτων της χώρας.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Με ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη σημασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία της Δημοκρατίας και γνωστοποίησε τον χρόνο παρουσίασης των θέσεων του κόμματος.

«Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, Ισχυρή Δημοκρατία

Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και οι Κοινότητές μας είναι κύτταρα της Δημοκρατίας μας.

Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πιστεύουμε πως μια ισχυρή Δημοκρατία βασίζεται σε μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση.

Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται εκεί όπου χρειάζεται, από εκείνους τους οποίους αφορούν, για το δικό τους μέλλον και για τον τόπο τους.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00, παρουσιάζουμε τις θέσεις μας για μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση».