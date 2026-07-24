Άνδρος: Απατεώνας «ντύθηκε» λογιστής και έπεισε ηλικιωμένη να του δώσει τα χρυσαφικά της για… φορολογικούς λόγους

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τα κοσμήματα που έκλεψε από ηλικιωμένη.

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Κοινωνία

απάτη στην Άνδρο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη ένας 44χρονος στην Άνδρο, ο οποίος παρίστανε τον λογιστή και εξαπάτησε ηλικιωμένη γυναίκα.
  • Την έπεισε τηλεφωνικά να τοποθετήσει τα κοσμήματά της σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της, δήθεν για καταγραφή τους για φορολογικούς λόγους, και εν συνεχεία τα αφαίρεσε.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη λίγες ώρες αργότερα, βρίσκοντας στην κατοχή του τα τιμαλφή, τα οποία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Της απάτης το… ανάγνωσμα! Αντιμέτωποι με τα δεκάδες «πλαστά πρόσωπα» των απατεώνων έρχονται καθημερινά ανυποψίαστοι πολίτες, με τους ηλικιωμένους να είναι τα συχνότερα θύματα των κακοποιών.

Το τελευταίο περιστατικό εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου και πρόκειται για μια υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας. Συνελήφθη ένας 44χρονος (ελληνικής καταγωγής) σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Ο απατεώνας παρίστανε τον λογιστή

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα χθες, Πέμπτη (23/7) από άτομο που προσποιήθηκε τον λογιστή της και την έπεισε να τοποθετήσει τα κοσμήματά της σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της, δήθεν για καταγραφή τους για φορολογικούς λόγους.

Ενώ η συνομιλία βρισκόταν σε εξέλιξη, ο 44χρονος αφαίρεσε τα κοσμήματα από το σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη λίγες ώρες αργότερα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα τιμαλφή, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του 44χρονου εκκρεμούσαν περιοριστικοί όροι για άλλες υποθέσεις απάτης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή συνεργών του και η εμπλοκή του σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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