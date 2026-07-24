Άνδρος: Απατεώνας «ντύθηκε» λογιστής και έπεισε ηλικιωμένη να του δώσει τα χρυσαφικά της για… φορολογικούς λόγους

Της απάτης το… ανάγνωσμα! Αντιμέτωποι με τα δεκάδες «πλαστά πρόσωπα» των απατεώνων έρχονται καθημερινά ανυποψίαστοι πολίτες, με τους ηλικιωμένους να είναι τα συχνότερα θύματα των κακοποιών.

Το τελευταίο περιστατικό εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου και πρόκειται για μια υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας. Συνελήφθη ένας 44χρονος (ελληνικής καταγωγής) σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Ο απατεώνας παρίστανε τον λογιστή

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα χθες, Πέμπτη (23/7) από άτομο που προσποιήθηκε τον λογιστή της και την έπεισε να τοποθετήσει τα κοσμήματά της σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της, δήθεν για καταγραφή τους για φορολογικούς λόγους.

Ενώ η συνομιλία βρισκόταν σε εξέλιξη, ο 44χρονος αφαίρεσε τα κοσμήματα από το σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη λίγες ώρες αργότερα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα τιμαλφή, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του 44χρονου εκκρεμούσαν περιοριστικοί όροι για άλλες υποθέσεις απάτης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή συνεργών του και η εμπλοκή του σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.