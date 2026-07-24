Κωνσταντοπούλου: Εκτυλίσσεται μία κλιμάκωση βίαιης και κακοποιητικής συμπεριφοράς εναντίον μου, από βουλευτές της ΝΔ

Τα βέλη της κατά του πρωθυπουργού έστρεψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι «του έχω υποβάλλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως πρωθυπουργός, όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται στη Βουλή κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο», κάνοντας λόγο για «αισχρή συμπεριφορά» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ομιλία της κατά την συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε: «Πώς λέει ένας πρωθυπουργός σε πολιτική αρχηγό “την κ. Κωνσταντοπούλου να την αντιμετωπίζετε με κατανόηση” και χειροκροτάει η Κοινοβουλευτική σας Ομάδα; Δεν είναι αυτό ακραία δημόσια κακοποίηση; Δεν είναι αυτός ακραίος δημόσιος κακοποιητικός λόγος του άντρα, νταή πρωθυπουργού, που δεν θέλει να κάτσει και να ακούσει, γιατί μόνο με τα αγόρια μιλάει, και λέει να αντιμετωπίζομαι με κατανόηση; Και τον ρώτησα τρεις φορές “τί εννοείτε;”. Λέει ο κ. Κακλαμάνης, “δεν καταγράφονται στα πρακτικά”. Ο ίδιος ο κ. Κακλαμάνης έχει υπάρξει ως βουλευτής, θύμα κακοποιητικότατης συμπεριφοράς και θα έπρεπε να αντιδράσει αλλιώς σε αυτά τα οποία συμβαίνουν».

«Υπάρχει μια ακραία σεξιστική αντίληψη που λέει ότι “η γυναίκα όταν αντιδρά είναι τρελή”» είπε και πρόσθεσε ότι περιμένει από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρέμβει και να απαντήσει αν συμμερίζεται «αυτή τη μεταχείριση».

Όπως υποστήριξε «εδώ και εβδομάδες εκτυλίσσεται μια κλιμάκωση βίαιης και κακοποιητικής συμπεριφοράς» εναντίον της, από βουλευτές της ΝΔ. Όλα αυτά, είπε, δεν θα τα αντιπαρέλθει, καθώς έχει την ευθύνη «απέναντι σε όλες τις γυναίκες που έτσι τις αντιμετωπίζουν στα εργασιακά του περιβάλλοντα, στα σχολικά περιβάλλοντα, σε άλλου είδους περιβάλλοντα».

«Είναι κατανοητό ότι υπάρχει μια επιλογή, του κ. Μητσοτάκη, διολίσθησης και αναβίβασης πολιτικής και πολιτειακής διολίσθησης και αναβίβασης σε επιτελάρχη αυτού του καθεστώτος. Ποιου; Του Βορίδη», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ερήμην της αντιπολίτευσης, μπήκε σε συμφωνία με την κυβέρνηση «για τις Ανεξάρτητες Αρχές την ώρα που παρακολουθούσαν» τον αρχηγό του.

Επίθεση στον Τσίπρα

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ως αρωγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, «επιτελούν την πλήρη αποσάθρωση της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον στο πεδίο που μπορούν να ελέγξουν».

Είπε επίσης, ότι ο κ. Μητσοτάκης «έχει πετύχει το Κοινοβούλιο να έχει πλήρως απενεργοποιηθεί και να νομοθετηθεί βιομηχανικά η κυβέρνηση». Τόνισε ότι το κόμμα της «απέναντι σε αυτά», είναι «η δύναμη της αντίστασης».

Σχετικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση, είπε πως «η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις Συντακτικής Συνέλευσης, με νέες διαδικασίες» και απευθύνεται στην κοινωνία.