Σύρος: Τα νέα στοιχεία και οι μαρτυρίες για τη δολοφονία της διασώστριας – «Μίλησαν» οι κάμερες ασφαλείας

Βίντεο κατέγραψαν την άφιξη της διασώστριας με καλυμμένο πρόσωπο και μαχαίρι, αλλά και την καταδίωξή της από τον συλληφθέντα

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Εικόνα από το σημείο, όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό
Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανατροπή στην δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο καθώς η υπόθεση εξετάζεται πλέον ως ληστεία.
  • «Μίλησαν» οι κάμερες ασφαλείας, καταγράφοντας τη 41χρονη να φτάνει στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι.
  • Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο άνδρας του ζευγαριού με το οποίο συνεπλάκη η διασώστρια και ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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Ανατροπή στην δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο καθώς σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η υπόθεση εξετάζεται ως ενδεχόμενη ληστεία.

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Οι αστυνομικές Αρχές αξιολογούν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

«Μίλησαν» οι κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη 41χρονη να φτάνει στο σπίτι που βρισκόταν το ζευγάρι με το οποίο συνεπλάκη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με κάλυμμα τύπου full face και κρατώντας μαχαίρι.

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Σε δεύτερο βίντεο, από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή κατά την οποία ο άνδρας καταδιώκει τη γυναίκα και εκτοξεύει αντικείμενα προς το μέρος της, καθώς εκείνη επιχειρεί να απομακρυνθεί.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί  άνδρας, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην Αστυνομία.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς δεν διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά βρισκόταν εκεί μαζί με τη σύζυγό του όταν έφτασε η 41χρονη.

Το ζευγάρι φέρεται να αιφνιδιάστηκε από την παρουσία της και ακολούθησε συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα στην πλάτη με μαχαίρι. 

Η συμπλοκή συνεχίστηκε έξω από την κατοικία. Η διασώστρια προσπάθησε να διαφύγει, ενώ ο άνδρας φέρεται να την ακολούθησε και να της πέταξε αντικείμενα.

Λίγα μέτρα μακρύτερα η γυναίκα κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

 

Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί και ο γρίφος με τα αίτια της δολοφονίας

Αυτοάμυνα επικαλείται το ζευγάρι

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας. Η εξέταση των μαρτύρων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να αναλύουν το διαθέσιμο οπτικό υλικό.

 

Η διαφορετική εκδοχή του περιβάλλοντος της διασώστριας

Διαφορετική εκδοχή παρουσιάζει το περιβάλλον της διασώστριας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι ένοικοι της όφειλαν τρία ενοίκια και η 41χρονη είχε μεταβεί στην κατοικία για να διεκδικήσει τα χρήματα που της χρωστούσαν.

Οι Αρχές εξετάζουν τις αντικρουόμενες εκδοχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων και ο λόγος της επίσκεψης.

Παράλληλα, δεν επιβεβαιώνεται ότι η γυναίκα φορούσε την επίσημη στολή του ΕΚΑΒ. Φέρεται να φορούσε παντελόνι που έμοιαζε με υπηρεσιακή στολή, χωρίς όμως να φέρει τα διακριτικά του ΕΚΑΒ.

Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς, εκτός από το τραύμα στην πλάτη, διερευνάται εάν η 41χρονη έφερε και άλλες κακώσεις.

 

 

 

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