Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για την δολοφονία της διασώστριας – Ελεύθερη η σύζυγός του μετά την κατάθεση στην Αστυνομία

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Σύρο για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.

Για την υπόθεση συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας ο άνδρας του ζευγαριού με το οποίο συνεπλάκη το θύμα. Η 31χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέσπασε καβγάς που εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να την τραυμάτισε στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, η 41χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τι λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ

«Προσπαθούν να αναζητήσουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί για να διαπιστώσουν αν ισχύουν τα όσα αναφέρουν οι δύο κατηγορούμενοι. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή που ‘κατέληξε’ έφτασε στην οικία τους και επιτέθηκε απρόκλητα προς τη σύζυγο τους ενός κατηγορούμενου, στη συνέχεια αυτοί αμύνθηκαν, όπως αναφέρουν. Θα πρέπει να το διαπιστώσουμε», είπε στο MEGA για το θέμα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε για ποιον λόγο συνέβη το περιστατικό, δεν μας έχουν δοθεί πληροφορίες από την πλευρά των συλληφθέντων. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο γνωρίζονταν οι τρεις μεταξύ τους», συμπληρώνει.

Αυτοάμυνα επικαλείται το ζευγάρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η 41χρονη μπήκε στο σπίτι τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας χειρουργικά γάντια και κρατώντας μαχαίρι.

Στη συνέχεια, και η γυναίκα και ο άνδρας ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν επίθεση γεγονός που τους οδήγησε στην αυτοάμυνα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τους ισχυρισμούς και επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν πράγματι η 41χρονη έφερε μαχαίρι.

Απλήρωτα ενοίκια το κίνητρο του φονικού;

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν βάση οι καταγγελίες από το περιβάλλον του θύματος για απλήρωτα ενοίκια από την πλευρά του ζευγαριού.

Συγκεκριμένα ερευνάται εάν η 41χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού προκειμένου να εισπράξει τρία απλήρωτα ενοίκια που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, της όφειλε το ζευγάρι.