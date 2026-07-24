Στουρνάρας: «Η διεθνής οικονομική κοινότητα μιλάει για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας» – Τι είπε για την 13η σύνταξη

Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει μια εντυπωσιακή πορεία ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια διατύπωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στο OPEN. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική κρίση, στις προκλήσεις του πληθωρισμού, στην ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, αλλά και στα δημοσιονομικά περιθώρια για νέες παροχές.

«Η διεθνής οικονομική κοινότητα μιλάει για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας»

Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Η διεθνής οικονομική κοινότητα μιλάει για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας, είτε μας αρέσει είτε όχι».

Όπως σημείωσε, «Πρόκειται περί οικονομικού θαύματος. Το 80% των αναλυτών, το 80% των ακαδημαϊκών, των πολιτικών, θεωρούσαν ότι η Ελλάδα, δεν θα τα καταφέρει. Ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ και θα καταστραφεί. Κι όμως, όχι μόνο μείναμε, αλλά σήμερα αναπτυσσόμαστε πολύ γρηγορότερα από τους υπόλοιπους. Μειώνουμε το δημόσιο χρέος».

Αναφερόμενος στην περίοδο της κρίσης, τόνισε ότι η χώρα πέρασε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, εκφράζοντας την ελπίδα πως τα διδάγματα εκείνης της περιόδου δεν θα ξεχαστούν. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η δημοσιονομική πολιτική της προηγούμενης δεκαετίας συνέβαλε στην κρίση, ενώ υποστήριξε πως «Τα μνημόνια ήταν μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος».

Ανταγωνισμός και στρεβλώσεις στην αγορά

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, στάθηκε και στις στρεβλώσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας.

«Δεν είναι μόνο θέμα κερδοσκοπίας. Είναι μήπως δεν υπάρχουν κίνητρα να μπουν νέοι σε αυτή τη δουλειά; Υπάρχουν και σε άλλα. Έχουμε δει και σε άλλες υπηρεσίες να υπάρχουν πολύ μεγάλα κόστη διαμεσολάβησης. Για ποιο λόγο υπάρχουν κόστη; Έχουμε κλειστά επαγγέλματα; Θεωρητικά δεν έχουμε».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε:

«Μήπως πρακτικά υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα ακόμα; Να το δούμε λίγο. Μήπως υπάρχουν ακόμα κλειστά επαγγέλματα; Μήπως στη διαμεσολάβηση, μήπως σε διάφορες υπηρεσίες ακόμα έχουμε κλειστά επαγγέλματα; Να το δούμε λίγο. Δεν είναι δουλειά της Τράπεζας της Ελλάδος να το κάνει».

Όπως είπε, εξακολουθούν να εντοπίζονται περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών όπου τα περιθώρια κέρδους δεν δικαιολογούνται, επισημαίνοντας την ανάγκη να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

Πληθωρισμός και οικονομική ανάπτυξη

Ο Γιάννης Στουρνάρας χαρακτήρισε τον πληθωρισμό διεθνές φαινόμενο, επισημαίνοντας «ότι οι ανατιμήσεις συνδέονται κυρίως με τις διαταραχές στην προσφορά, όπως η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός που καταγράφεται στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση και τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Μήνυμα για τις παροχές και τη 13η σύνταξη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δημοσιονομική πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και συνέπεια στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει σήμερα δημοσιονομικός χώρος για μέτρα όπως η 13η σύνταξη, χαρακτηρίζοντας ως «τρέλα» παροχές «οι οποίες δεν αντικρίζονται από δημοσιονομικό χώρο. Παροχές οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου», καθώς, όπως είπε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε δύσκολες καταστάσεις».

Αναφερόμενος στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, εξήγησε:

«Υπάρχει μια νέα οροφή δαπανών. Θέλεις να κάνεις παραπάνω παροχές; Βεβαίως. Μπορείς να κάνεις. Πήρες μέτρα να αυξήσεις τα έσοδα με μόνιμο τρόπο; Βρήκες τρόπο να μειώσεις άλλες δαπάνες για να αυξήσεις και να κάνεις 13η σύνταξη; Αυτή είναι η απάντηση».

Και συμπλήρωσε:

«Άρα, λοιπόν, για να δώσεις κάτι, αν έχεις φτάσει -και εμείς είμαστε – στην οροφή δαπανών πρέπει να κόψεις κάτι άλλο. Ή πρέπει να βρεις διαφορετικά έσοδα. Μόνιμα».

Επιπλέον, σημείωσε:

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιθώριο περισσότερων δαπανών, παρά μόνο εάν δείξουμε ότι έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Ότι μπορούμε να έχουμε καθαρές δαπάνες που να μην χτυπάνε το όριο. Άρα πρέπει να δούμε τον επόμενο προϋπολογισμό, αν υπάρχει ένα περιθώριο δαπανών και πόσο».

Αναφορά στις πολιτικές συναινέσεις

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα μπορεί να πετύχει ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι διατηρεί επικοινωνία με τον Αντώνη Σαμαρά, όπως και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς και στελέχη.

Η φοροδιαφυγή και οι έμμεσοι φόροι

Κλείνοντας, ο κ. Στουρνάρας, υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μείωση των έμμεσων φόρων.

«Ξέρετε γιατί έχουμε υψηλούς έμμεσους φόρους; Διότι έχουμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στους άμεσους φόρους. Όταν, λοιπόν μπορέσουμε και πιάσουμε τον φόρο εισοδήματος περισσότερο, όταν μπορέσουν οι εισοδηματικές τάξεις που δεν πληρώνουν φόρο να πληρώσουν φόρο, τότε μπορούμε να μειώσουμε και τους έμμεσους φόρους».