Μητσοτάκης για Κωνσταντοπούλου: Αντιμετωπίστε την με την κατανόηση που της αρμόζει – Βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε έναν σύντομο αλλά έντονο διάλογο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για τη συζήτηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η ανταλλαγή χαρακτηρίστηκε από διακοπές και την παρέμβαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

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Πολιτική

Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έναν σύντομο, αλλά έντονο διάλογο, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στο βήμα της Βουλής, ζητώντας να την αντιμετωπίσουν «με την κατανόηση που της αρμόζει».
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέτεινε «Τι εννοείτε;» και συνέχισε ρωτώντας «Τι έχει καταλάβει (σ.σ. η αίθουσα); Ότι είστε ακραίος σεξιστής;».
  • Ο διάλογος κορυφώθηκε με την κ. Κωνσταντοπούλου να φωνάζει «Μήπως να πάω να κάνω και κανένα παιδί κ. Μητσοτάκη;», με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει άλλη διακοπή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έναν σύντομο, αλλά έντονο διάλογο, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στο βήμα της Βουλής για την ομιλία του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αντιδρούσε κατά διαστήματα, με αποτέλεσμα ο κ. Μητσοτάκης να σχολιάσει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου βρίσκεται σε «κάποιο οίστρο». «Μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας, και είστε τόσο υπερδραστήρια..» είπε.

«Αντιμετωπίστε την κ. Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει σας παρακαλώ.  Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρεις θεσμικές τομές…» συνέχισε με την κ. Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από τη θέση της: «Τι εννοείτε;»

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κάλεσε την κ. Κωνσταντοπούλου να μην διακόπτει τον Πρωθυπουργό, με τον κ. Μητσοτάκη να της απαντά:  «Όλοι κατάλαβαν κυρία μου τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια».

 «Σταματήστε επιτέλους» επανέλαβε ο κ. Κακλαμάνης.

«Τι έχει καταλάβει (σ.σ. η αίθουσα); Ότι είστε ακραίος σεξιστής;» αντέτεινε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές» είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Μήπως να πάω να κάνω και κανένα παιδί κ. Μητσοτάκη;»  φώναζε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Κύριε πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες, αλλά δεν σας κάνω το χατίρι κ. Κωνσταντοπούλου. Θα συνεχίσω και δεν θα επιτρέψω άλλη διακοπή» ανέφερε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε την ομιλία του.

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