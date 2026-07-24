Σταύρος Γεωργίου: Η οικογένεια του ποινικολόγου αμφισβητεί το κίνητρο του φόνου – «Ενδεχομένως υπάρχουν κι άλλοι ένοχοι»

Δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην κύρια ανάκριση υπέβαλε την Παρασκευή (24/7) ο δικηγόρος Νίκος Γαλάνης (φίλος και κουμπάρος του θύματος) που εκπροσωπεί την οικογένεια του δολοφονημένου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Η οικογένεια του δικηγόρου ζητεί να συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης τονίζοντας ότι το κίνητρο του εγκλήματος ενδέχεται να διαφέρει από εκείνο που έχει έως σήμερα παρουσιαστεί.

«Θα ζητήσουμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι. Το κίνητρο της δολοφονίας ίσως δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της οικογένειας του θύματος.

«Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι»

Ο παραστάτης της οικογένειας Γεωργίου ανέφερε, σε δήλωσή του, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την άγρια δολοφονία «καθώς ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι». Κατά τον δικηγόρο της οικογένειας, πρέπει να ερευνηθεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας καθώς «ενδέχεται να μην είναι αυτό που παρουσιάζεται».

Όπως ανέφερε ο κ. Γαλάνης «Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα… Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό», σημείωσε ο κ. Γαλάνης.

Επίσης, τόνισε ότι τα δίδυμα κορίτσια του του Σταύρου Γεωργίου βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του πατέρα τους.

Ξανά ενώπιον εισαγγελέα ο δολοφόνος

Στο μεταξύ, ο 28χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί παλαιότερο ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του 28χρονου για αυτήν την υπόθεση προσδιορίστηκε για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ημέρα που έχει προγραμματιστεί και η απολογία του για την ανθρωποκτονία σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου.

Χωρίς συνήγορο υπεράσπισης επί του παρόντος ο δράστης

Μέχρι στιγμής, ο 28χρονος, που φέρεται ως καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου, φαίνεται να μην έχει διορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Σε περίπτωση που δεν έχει δικηγόρο για την απολογία του, η ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας καλείται να απολογηθεί για τη δολοφονία, θα διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης.

Τι έχει υποστηρίξει ο δράστης έως τώρα

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει ο δράστης έως τώρα, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ με το θύμα, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε έντονη διαφωνία. Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο στο κεφάλι, ενώ σε κάποια στιγμή τον χτύπησε πάνω σε έπιπλα του γραφείου, με αποτέλεσμα να υποστεί θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.