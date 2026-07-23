Σταύρος Γεωργίου: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο

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Γνώριμος των αστυνομικών Αρχών ο 28χρονος Αιγύπτιος, που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου. Ο ίδιος μετήχθη νωρίτερα σήμερα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Μετά την άσκηση δίωξης, όπως μεταδίδει το dikastiko.gr, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή, προκειμένου να λάβει προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.

Ο καβγάς και η δολοφονία

Ο 28χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο ύστερα από έντονη λογομαχία το βράδυ της περασμένης Τρίτης (21/7). Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν συνδέονταν με σχέση δικηγόρου – πελάτη, αλλά είχαν βρεθεί το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα στην ίδια παρέα.

Ασαφές παραμένει προς το παρόν το κίνητρο της δολοφονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, μετά την έξοδό τους ο Σταύρος Γεωργίου φέρεται να πρότεινε στον 28χρονο να τον μεταφέρει στο σπίτι του.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες σταμάτησαν προηγουμένως στο δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου, όπου ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή.

Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι τον χτύπησε μέχρι θανάτου, ενώ έχει αναφέρει στους αστυνομικούς και τον λόγο που, κατά τους ισχυρισμούς του, προκάλεσε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γραφείο.

Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πούλησε στο κέντρο της Αθήνας.