ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας

Νέα ένταση στην Υεμένη μετά από την στρατιωτική κινητικότητα των Χούθι και τις απειλές τους για επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Προηγήθηκε η επίθεση του Ιράν σε δυο δεξαμενόπλοια με σημαία Σαουδικής Αραβίας, πράγμα που έχει προκαλέσει την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Η ένταση στον Περσικό κόλπο επηρεάζει και την Ελλάδα με το υπουργείο Εξωτερικών να καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας από και προς τη Σαουδική Αραβία.

Στο μεταξύ, ανάστατες είναι οι χώρες του Περσικού Κόλπου, όπως και η επίσημη κυβέρνηση της Ιορδανίας, δηλώνοντας ότι η στάση τους θα είναι “ενιαία” όσον αφορά τις επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον τους από το Ιράν και τους συμμάχους του, όπως μετέδωσε το Al Arabiya. Σημειωτέον ότι το Ιράν επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις ενέργειας και αφαλάτωσης, λιμάνια και αεροδρόμια. Η κοινή δήλωσή τους επιβεβαιώνει και την υποστήριξή της σε οποιαδήποτε μέτρα λάβει η Σαουδική Αραβία για την προστασία της ασφάλειάς της.

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε τις απειλές των Χούθι

Στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στέκεται και η Ελλάδα με το υπουργείο Εξωτερικών “να καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας από και προς τη Σαουδική Αραβία”.

“Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS), παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα”, τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

“Η Ελλάδα αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας”, υπογραμμίζει.

“Είμαστε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία, με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας”, προσθέτει στην ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

“Ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν η μόνη βιώσιμη οδός για την επίτευξη διαρκούς πολιτικής λύσης στην Υεμένη. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, κ. Hans Grundberg, με στόχο την επίτευξη πολιτικής διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς αποκλεισμούς, υπό την ηγεσία και την ευθύνη των ίδιων των πολιτών της Υεμένης“, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.