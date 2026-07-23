Ένταση στην Αλβανία για την επένδυση του γαμπρού του Τραμπ – Οικολογική καταστροφή καταγγέλλει περιβαλλοντική ΜΚΟ

Ένταση και σήμερα (23/7) στα Τίρανα, πρωτεύουσα της Αλβανίας, με συγκρούσεις μεταξύ Αστυνομίας και διαδηλωτών, που καταγγέλλουν ότι η επένδυση του γαμπρού του Τραμπ σε περιβαλλοντικά προστατευμένη περιοχή συνιστά καταστροφή για το οικοσύστημα.

“Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές στα Τίρανα, καθώς οι επί εβδομάδες μακροχρόνιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κορυφώθηκαν έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο”, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το Reuters. “Οι διαδηλωτές είχαν ανακοινώσει τη διοργάνωση μιας μεγάλης συγκέντρωσης πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της συνεδρίασης του κοινοβουλίου, οπότε η αστυνομία είχε αποκλείσει το κτίριο του κοινοβουλίου με οδοφράγματα”, σημείωσε το Reuters.

Police clashed with protesters in Tirana as weeks of long anti-government protests culminated outside the Albanian parliament. Protesters had announced a large gathering before a parliament session was due to start, so police had barricaded off the parliament building pic.twitter.com/ytRs5327DJ — Reuters (@Reuters) July 23, 2026 Επεισόδια και συλλήψεις στην Αλβανία – Διαδηλωτές πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών – ΒΙΝΤΕΟ

Έρευνα για τους τίτλους ιδιοκτησίας

Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, διότι σύμφωνα με το Reuters οι αλβανικές εισαγγελικές Αρχές υποψιάζονται ότι επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος πούλησε την έκταση σε κατασκευαστές που συνεργάζονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, πλαστογράφησε τους τίτλους ιδιοκτησίας.

Επίσης, ο ίδιος ο επιχειρηματίας κατηγορείται ότι ξέπλυνε χρήματα που προέρχονταν από διακινητές κοκαΐνης. Αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι κατασκευαστές δηλώνουν ότι θεωρούν νόμιμες τις συναλλαγές για την αγορά της γης.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ έχει προβάλει επανειλημμένα το σχέδιο για το θέρετρο στην παρθένα ακτογραμμή, την οποία, όπως έχει πει, εντόπισε μαζί με τη σύζυγό του Ιβάνκα Τραμπ κατά τη διάρκεια ταξιδιού με γιοτ. Ωστόσο, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις.

Οι εταιρείες ανάπτυξης έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετέχει ως επενδυτής, χωρίς όμως να έχουν διευκρινίσει τον ακριβή ρόλο του ή το ύψος της επένδυσής του.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν σημειωθεί επίσης βίαιες συγκρούσεις, όταν διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Μπελίντα Μπαλούκου, με αφορμή καταγγελίες για διαφθορά. Η Μπελίντα Μπαλούκου απομακρύνθηκε τελικά από τη θέση της.

ΜΚΟ EcoAlbania: Το Δέλτα του Αώου τέθηκε εκτός περιβαλλοντικής προστασίας

Στο μεταξύ, η ΜΚΟ EcoAlbania με ανακοίνωσή της αναφέρει για την περιοχή “Vjosa”, όπου ο Τζάρεντ Κούσνερ έχει ξεκινήσει την κατασκευή του θερέτρου στην προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή, έχοντας λάβει διευκολύνσεις από την κυβέρνηση του Έντι Ράμα ότι “η αξία αυτού του συστήματος ποταμών ως μοναδικής φυσικής κληρονομιάς έχει αναγνωριστεί από την αλβανική κυβέρνηση μέσω της ανακήρυξης του Εθνικού Πάρκου Άγριας Ποταμού Αώου το 2023”.

“Ωστόσο, η περιοχή του δέλτα του Αώου και η τεράστια περιοχή γύρω από αυτήν δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν την προστασία”, επισημαίνει η ΜΚΟ EcoAlbania.

Οι παρατηρήσεις πεδίου υποδηλώνουν ότι προηγούμενες παρεμβάσεις είχαν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής. Τα προκαταρκτικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

Ζημιές στα ενδιαιτήματα ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta – Caretta , ενός παγκοσμίως προστατευόμενου και απειλούμενου είδους, ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων με βαρέα μηχανήματα κατά μήκος των παραλιών Dajlan και Portonova.

, ενός παγκοσμίως προστατευόμενου και απειλούμενου είδους, ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων με βαρέα μηχανήματα κατά μήκος των παραλιών Dajlan και Portonova. Επιπτώσεις σε συστήματα αμμόλοφων , οικοτόπους προτεραιότητας για την Αλβανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της εναπόθεσης και συμπύκνωσης δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων:

, οικοτόπους προτεραιότητας για την Αλβανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της εναπόθεσης και συμπύκνωσης δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων: Παρεμβάσεις στο κανάλι Portonova, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις διαδικασίες ανταλλαγής νερού μεταξύ της λιμνοθάλασσας και της θάλασσας , έναν ουσιαστικό μηχανισμό για την οικολογική λειτουργία ολόκληρου του υγροτοπικού συμπλέγματος·

μεταξύ της και της , έναν ουσιαστικό μηχανισμό για την οικολογική λειτουργία ολόκληρου του υγροτοπικού συμπλέγματος· Κατακερματισμός των οικοτόπων και αυξημένες ανησυχίες για είδη πτηνών που χρησιμοποιούν την περιοχή για τροφή, ανάπαυση και αναπαραγωγή

των και αυξημένες ανησυχίες για είδη πτηνών που χρησιμοποιούν την περιοχή για τροφή, ανάπαυση και αναπαραγωγή Αυξημένη ανθρωπογενής πίεση σε μια περιοχή υψηλής εθνικής και διεθνούς σημασίας για τη διατήρηση της φύσης.

Ως εκ τούτου, οι επιστήμονες της ΜΚΟ EcoAlbania καλούν την αλβανική κυβέρνηση:

Για την ακύρωση καταστροφικών έργων στην περιοχή του Δέλτα,

Για να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διατήρηση του Δέλτα του Αώου με την ένταξή του στο Εθνικό Πάρκο Άγριας Ποταμού Αώου,

Να αναπτύξουμε ένα φιλικό προς τη φύση μοντέλο οικοτουρισμού, σύμφωνα με τις εξαιρετικές περιβαλλοντικές του αξίες.

Να σημειωθεί ότι οι επιστήμονες της ΜΚΟ EcoAlbania αναφέρουν ότι “το Προστατευόμενο Τοπίο Πεύκης Poro–Nartë, μέρος του Δέλτα του ποταμού Vjosa, αντιπροσωπεύει ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα παράκτια οικοσυστήματα της Μεσογείου”. “Το διασυνδεδεμένο σύμπλεγμα λιμνοθάλασσας – αλμυρού βάλτου – αμμόλοφου – δάσους – ποταμού – θάλασσας υποστηρίζει μια εξαιρετική βιοποικιλότητα και χρησιμεύει ως βιότοπος για εκατοντάδες είδη πτηνών, ψαριών και άλλων οργανισμών εθνικής και διεθνούς σημασίας”, αναφέρουν οι επιστήμονες της ΜΚΟ EcoAlbania.

“Η περιοχή απολαμβάνει προστασίας βάσει της αλβανικής νομοθεσίας, περιλαμβάνεται στο Δίκτυο Emerald του Συμβουλίου της Ευρώπης και θεωρείται μία από τις υποψήφιες περιοχές για το δίκτυο Natura 2000 μετά την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, υπογραμμίζεται. Ταυτόχρονα, η περιοχή αναγνωρίζεται ως “σημαντικός οικολογικός κόμβος κατά μήκος του μεταναστευτικού διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου και ως ένα από τα πιο πολύτιμα φυσικά τοπία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης”.

Σύμφωνα με τα έγγραφα και τα σχέδια που δημοσιοποιήθηκαν, η περιοχή του Δέλτα του Αώου και οι γύρω περιοχές υπόκεινται σε πολλά σημαντικά τουριστικά και αστικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης Sazan – Zvërnec, του έργου που σχετίζεται με τους Affinity Partners, του γενικού σχεδίου UMEA στο Novosellë, του έργου New Apollonia μεταξύ των ποταμών Seman και Vjosa, καθώς και άλλων τουριστικών αναπτύξεων κατά μήκος του παράκτιου διαδρόμου Seman-Vjosa.

“Συνολικά, αυτά τα έργα προβλέπουν κατασκευή σε εκατοντάδες εκτάρια, με δομές διαμονής, βίλες, μαρίνες, υποδομές αναψυχής και δίκτυα μεταφορών, εγείροντας σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις στην οικολογική ακεραιότητα ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπία της Αλβανίας και της Μεσογείου“, καταγγέλλει η ΜΚΟ EcoAlbania.