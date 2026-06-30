Επεισόδια και συλλήψεις στην Αλβανία – Διαδηλωτές πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών – ΒΙΝΤΕΟ

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» στην Αλβανία, πήρε φωτιά την Τρίτη (30/6/2026).

Έπειτα από 31 ημέρες ειρηνικών κινητοποιήσεων, ξέσπασαν άγριες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις, οδηγώντας σε έξι συλλήψεις. Το φυτίλι της έντασης, άναψε μόλις ένα 24ωρο μετά την άφιξη Ευρωβουλευτών των Πρασίνων (Ιλάρια Σάλις, Γιούτα Πάουλους, Τίνεκε Στρικ, Άνα Στρόλενμπεργκ) στην πρωτεύουσα, οι οποίοι στηρίζουν ανοιχτά το κίνημα.

All 6 protesters detained outside Parliament, including Dritan Goxhaj, have been released!

​New footage exposes police provocation, with officers heard saying “grab them & take them in” to peaceful demonstrators.

​No backing down. #Albania‘s major rally begins tonight at 19:00 🦩 https://t.co/9HERayBgKy pic.twitter.com/CQuJ4nORs3 — Tirana Report (@Tirana_Report) June 30, 2026

Η «σπίθα» ξεκίνησε από τα σχέδια για ένα υπερπολυτελές θέρετρο σε παρθένα νότια ακτογραμμή της χώρας, project που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Πλέον, όμως, το κύμα οργής έχει διογκωθεί: οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, την κατάργηση των αμφιλεγόμενων επενδυτικών και περιβαλλοντικών νόμων που απειλούν τη φύση, καθώς και τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Βροχή από πέτρες και αυγά στο Κοινοβούλιο

Η κατάσταση ξέφυγε όταν περίπου 200 διαδηλωτές, «πολιόρκησαν» το Κοινοβούλιο, κατά την προσέλευση των βουλευτών. Υπό τις ιαχές για διαφθορά και παραιτήσεις, εκτοξεύθηκαν αυγά, πέτρες και μπουκάλια με νερό, εναντίον των βουλευτικών αυτοκινήτων. Η αστυνομία απώθησε βίαια το πλήθος, εμποδίζοντας μάλιστα δημοσιογράφο να καταγράψει τα γεγονότα, ενώ σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί.

Oggi 31 giorno di protesta in Albania e mentre i cittadini manifestavano davanti al parlamento sono stati trascinati per terra dai poliziotti,arrestati solamente per aver tirato delle uovo alle macchine dei parlamentari.Ancora una volta la polizia sceglie di stare contro i cittad pic.twitter.com/HoeHtKHUfB — 𝒆𝒓𝒊✨ (@sonoeri1) June 30, 2026

Αμέσως μετά, το πλήθος πραγματοποίησε πορεία διαμαρτυρίας προς το αρχηγείο της αστυνομίας, καταγγέλλοντας τον κρατικό αυταρχισμό και απαιτώντας την απελευθέρωση των κρατουμένων. Οι Ευρωβουλευτές, από την πλευρά τους, αν και δήλωσαν ότι τις προηγούμενες ημέρες το κλίμα ήταν απόλυτα φιλικό και οικογενειακό, ξεκαθάρισαν πως η βία δεν είναι ποτέ αποδεκτή.

Tens of thousands of Albanians have taken to the streets in the capital, Tirana, in recent weeks, demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. What began as protests against a planned $4.7 billion luxury resort backed by Jared Kushner has quickly grown into the country’s… pic.twitter.com/7kq4V9ImDT — Mosheh Oinounou (@Mosheh) June 28, 2026

Το «χαρτί» της εθνικής ασφάλειας και το φάντασμα του Ιράν

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο Ντριτάν Γκοξάι, τον οποίο η κυβέρνηση κατηγορεί δημόσια για διασυνδέσεις με το Ιράν, ο οποίος ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά από λίγες ώρες.

Η κυβέρνηση Ράμα, δείχνει αποφασισμένη να σφίξει τον κλοιό: την περασμένη εβδομάδα επιβλήθηκε 15ετής απαγόρευση εισόδου στη χώρα, στην Κοσοβάρα πολίτη Ιγκμπάλε Χουντούτι, επειδή εντοπίστηκε σε διαδήλωση. Ο υπουργός ψ, επικαλέστηκε πληροφορίες των αρχών ασφαλείας για απειλή της εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, την ώρα που ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, επιμένει να καταγγέλλει «δάκτυλο» ξένης ανάμειξης και ιρανικό ενδιαφέρον, πίσω από το ξεσηκωμό.

Πηγή: Politico/Albanioa Daily Times