Επεισόδια και συλλήψεις στην Αλβανία – Διαδηλωτές πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών – ΒΙΝΤΕΟ

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» στην Αλβανία κλιμακώθηκε σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων στα Τίρανα, οδηγώντας σε έξι συλλήψεις, λίγο μετά την άφιξη Ευρωβουλευτών που στηρίζουν το κίνημα. Η ένταση πυροδοτήθηκε από σχέδια για ένα υπερπολυτελές θέρετρο συνδεδεμένο με τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ οι διαδηλωτές απαιτούν πλέον παραίτηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς και κατάργηση αμφιλεγόμενων νόμων. Η κυβέρνηση Ράμα καταγγέλλει ξένη ανάμειξη και ιρανικό ενδιαφέρον πίσω από τις κινητοποιήσεις, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

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Διεθνή Νέα

Εικόνα έξω από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας
Πηγή: DTT-NET
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» στην Αλβανία πήρε φωτιά την Τρίτη, με άγριες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις, οδηγώντας σε έξι συλλήψεις. Η ένταση ξέσπασε μόλις ένα 24ωρο μετά την άφιξη Ευρωβουλευτών των Πρασίνων που στηρίζουν το κίνημα.
  • Η σπίθα ξεκίνησε από τα σχέδια για ένα υπερπολυτελές θέρετρο σε παρθένα νότια ακτογραμμή, project που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Πλέον, οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
  • Η κυβέρνηση Ράμα δείχνει αποφασισμένη να σφίξει τον κλοιό, με τον πρωθυπουργό να επιμένει να καταγγέλλει «δάκτυλο» ξένης ανάμειξης και ιρανικό ενδιαφέρον πίσω από το ξεσηκωμό.

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Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» στην Αλβανία, πήρε φωτιά την Τρίτη (30/6/2026).

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Έπειτα από 31 ημέρες ειρηνικών κινητοποιήσεων, ξέσπασαν άγριες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις, οδηγώντας σε έξι συλλήψεις. Το φυτίλι της έντασης, άναψε μόλις ένα 24ωρο μετά την άφιξη Ευρωβουλευτών των Πρασίνων (Ιλάρια Σάλις, Γιούτα Πάουλους, Τίνεκε Στρικ, Άνα Στρόλενμπεργκ) στην πρωτεύουσα, οι οποίοι στηρίζουν ανοιχτά το κίνημα.

 

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Η «σπίθα» ξεκίνησε από τα σχέδια για ένα υπερπολυτελές θέρετρο σε παρθένα νότια ακτογραμμή της χώρας, project που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Πλέον, όμως, το κύμα οργής έχει διογκωθεί: οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, την κατάργηση των αμφιλεγόμενων επενδυτικών και περιβαλλοντικών νόμων που απειλούν τη φύση, καθώς και τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης.

 

 

 

Βροχή από πέτρες και αυγά στο Κοινοβούλιο

Η κατάσταση ξέφυγε όταν περίπου 200 διαδηλωτές, «πολιόρκησαν» το Κοινοβούλιο, κατά την προσέλευση των βουλευτών. Υπό τις ιαχές για διαφθορά και παραιτήσεις, εκτοξεύθηκαν αυγά, πέτρες και μπουκάλια με νερό, εναντίον των βουλευτικών αυτοκινήτων. Η αστυνομία απώθησε βίαια το πλήθος, εμποδίζοντας μάλιστα δημοσιογράφο να καταγράψει τα γεγονότα, ενώ σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί.

 

 

 

Αμέσως μετά, το πλήθος πραγματοποίησε πορεία διαμαρτυρίας προς το αρχηγείο της αστυνομίας, καταγγέλλοντας τον κρατικό αυταρχισμό και απαιτώντας την απελευθέρωση των κρατουμένων. Οι Ευρωβουλευτές, από την πλευρά τους, αν και δήλωσαν ότι τις προηγούμενες ημέρες το κλίμα ήταν απόλυτα φιλικό και οικογενειακό, ξεκαθάρισαν πως η βία δεν είναι ποτέ αποδεκτή.

 

Το «χαρτί» της εθνικής ασφάλειας και το φάντασμα του Ιράν

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο Ντριτάν Γκοξάι, τον οποίο η κυβέρνηση κατηγορεί δημόσια για διασυνδέσεις με το Ιράν, ο οποίος ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά από λίγες ώρες.

Η κυβέρνηση Ράμα, δείχνει αποφασισμένη να σφίξει τον κλοιό: την περασμένη εβδομάδα επιβλήθηκε 15ετής απαγόρευση εισόδου στη χώρα, στην Κοσοβάρα πολίτη Ιγκμπάλε Χουντούτι, επειδή εντοπίστηκε σε διαδήλωση. Ο υπουργός ψ, επικαλέστηκε πληροφορίες των αρχών ασφαλείας για απειλή της εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, την ώρα που ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, επιμένει να καταγγέλλει «δάκτυλο» ξένης ανάμειξης και ιρανικό ενδιαφέρον, πίσω από το ξεσηκωμό.

Πηγή: Politico/Albanioa Daily Times

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