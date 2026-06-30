Δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Μάχη ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την 3η θέση

Το πρώτο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε απόψε, Τρίτη 30 Ιουνίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 23-27 Ιουνίου και διεξήχθη σε πανελλαδική εμβέλεια, με πληθυσμό 1.239 άτομα, άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου.

Τι λένε οι πολίτες για τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Τι πιστεύουν για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού; Ποια κόμματα θα ψήφιζαν, εάν αύριο είχαμε εκλογές;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Η πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,8% και διαφορά 12,5% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στο 14,3%. Ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 9,2%, η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, η Φωνή Λογικής με 2,3%, οι Δημοκράτες με 1,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1% η Νίκη και οι Σπαρτιάτες με 1% και η Νέα Αριστερά με 0,8%. Άλλο κόμμα απαντά το 1,4%

Η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 30,5%

30,5% ΕΛΑΣ 16,2%

16,2% ΠΑΣΟΚ 10,5%

10,5% Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%

10,5% Ελληνική Λύση 7%

7% KKE 6,5%

6,5% Πλεύση Ελευθερίας 5,3%

5,3% ΜέΡΑ25 2,8%

2,8% Φωνή Λογικής 2,7%

2,7% Δημοκράτες 1,3%

1,3% ΣΥΡΙΖΑ 1,2%

1,2% Νίκη 1,2%

1,2% Σπαρτιάτες 1,1%

1,1% Νέα Αριστερά 0,9%

0,9% Άλλο 2%

Η βασική ανησυχία των πολιτών

Η βασική ανησυχία των Ελλήνων, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 73,8% ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση το φαινόμενο της διαφθοράς με 31,4%.

Η αξιολόγηση της Κυβέρνησης

Την κυβέρνηση αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά το 35,2% , ενώ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το 64%.

Επιπλέον, από τους ψηφοφόρους της ΝΔ το 68,6% αποτιμά θετικά και μάλλον θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 30,4% αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 31% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αποτιμά το κυβερνητικό έργο θετικά και μάλλον θετικά.

Η αξιολόγηση της Αντιπολίτευσης

Τι λένε οι πολίτες για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Θετικά και μάλλον θετικά βλέπει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 25,5%, ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,2%

Τι λένε οι πολίτες για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Θετικά και μάλλον θετικά βλέπει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού το 29,6% , ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 56,1%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Σχετικά με το ποιος θεωρείται για τους πολίτες ο καταλληλότερος πρωθυπουργός τα αποτελέσματα των τριών πρώτων θέσεων είναι τα εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,2%

Αλέξης Τσίπρας με 15,6%

Μαρία Καρυστιανού με 7,8%

Η ταυτότητα της έρευνας