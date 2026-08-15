Ιράν προς Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν καταλαμβάνονται με ένα tweet»

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι δεν μπορούν να καταληφθούν ούτε με ένα tweet ούτε με στρατιωτικά μέσα. Υπογράμμισε ότι τα Στενά θα παραμείνουν ιρανικά και υπό τον έλεγχο του Ιράν, εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

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Διεθνή Νέα

Ιράν προς Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ έδωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί.
  • «Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet, ούτε με ένα αεροπλανοφόρο, ούτε με μια εντολή», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «το Στενό ήταν, είναι και θα παραμείνει ιρανικό».
  • Η δήλωση έρχεται μετά την τοποθέτηση του Τραμπ ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της αμερικανικής επικράτειας, σε μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.

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Άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ έδωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet, ούτε με ένα αεροπλανοφόρο, ούτε με μια εντολή», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «το Στενό ήταν, είναι και θα παραμείνει ιρανικό».

Ο Γαριμπαμπαντί πρόσθεσε ότι η διέλευση από τα Στενά θα συνεχίσει να τελεί υπό τον έλεγχο του Ιράν, όσο, όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον «δεν αποδέχεται την πραγματικότητα της ήττας» και συνεχίζει τις «φαντασιώσεις» της.

Η δήλωση έρχεται μετά την τοποθέτηση του Τραμπ ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της αμερικανικής επικράτειας, σε μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Πηγή: Al Jazeera

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