Ιράν προς Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν καταλαμβάνονται με ένα tweet»

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Άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ έδωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet, ούτε με ένα αεροπλανοφόρο, ούτε με μια εντολή», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «το Στενό ήταν, είναι και θα παραμείνει ιρανικό».

Ο Γαριμπαμπαντί πρόσθεσε ότι η διέλευση από τα Στενά θα συνεχίσει να τελεί υπό τον έλεγχο του Ιράν, όσο, όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον «δεν αποδέχεται την πραγματικότητα της ήττας» και συνεχίζει τις «φαντασιώσεις» της.

BREAKING: ‘Strait of Hormuz cannot be seized by tweet’: Iran’s Gharibabadi responds to Trump’s threat to declare Hormuz ‘US territory’ 🔴 LIVE updates: https://t.co/tMYugbholt pic.twitter.com/UlJBzUU7jw — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 14, 2026

Η δήλωση έρχεται μετά την τοποθέτηση του Τραμπ ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της αμερικανικής επικράτειας, σε μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Πηγή: Al Jazeera