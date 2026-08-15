Τραμπ: «Σύντομα τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελούν τμήμα της αμερικανικής επικράτειας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, εν είδει αστεϊσμού, ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της αμερικανικής επικράτειας, ισχυριζόμενος πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Αναφέρθηκε επίσης στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «πόλεμο μιας ημέρας» και υποστηρίζοντας επιτυχημένη συνεργασία για πετρέλαιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, εν είδει αστεϊσμού, ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της αμερικανικής επικράτειας, λέγοντας: «…σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ».
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, τονίζοντας: «…Κανένα πλοίο δεν περνά, παρά μόνο εάν το θελήσουμε».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «πόλεμο μιας ημέρας» και υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται «υπέροχα» με τη χώρα, έχοντας παραλάβει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, εν είδει αστεϊσμού, ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της αμερικανικής επικράτειας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

«Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ», είπε χαμογελώντας ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ακαδημία της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη και συνέχισε λέγοντας:

«Έχουμε τον (ναυτικό) αποκλεισμό… Κανένα πλοίο δεν περνά, παρά μόνο εάν το θελήσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «πόλεμο μιας ημέρας» και υποστηρίζοντας ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται «υπέροχα» με τη χώρα, έχοντας παραλάβει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

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