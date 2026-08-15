Τραμπ: «Σύντομα τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελούν τμήμα της αμερικανικής επικράτειας»

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, εν είδει αστεϊσμού, ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της αμερικανικής επικράτειας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

«Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ», είπε χαμογελώντας ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ακαδημία της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη και συνέχισε λέγοντας:

«Έχουμε τον (ναυτικό) αποκλεισμό… Κανένα πλοίο δεν περνά, παρά μόνο εάν το θελήσουμε».

“Pretty soon I’ll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.” President Trump floats a dramatic move involving the strategically critical waterway as he says Iran is being “very badly defeated.” pic.twitter.com/zXJhCfOIqH — Fox News (@FoxNews) August 14, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «πόλεμο μιας ημέρας» και υποστηρίζοντας ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται «υπέροχα» με τη χώρα, έχοντας παραλάβει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.