Τραμπ: Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη συνέχιση των εργασιών της Αίθουσας Χορού στον Λευκό Οίκο – «Λόγοι εθνικής ασφάλειας»

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Σε μια προσπάθεια να κάμψει τα δικαστικά εμπόδια που «μπλοκάρουν» την ανέγερση της νέας πολυτελούς αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, η αμερικανική κυβέρνηση ζητεί την άμεση παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Αίτημα αναστολής

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την Παρασκευή από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να επιτρέψει τη συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών για το έργο της αίθουσας χορού και δεξιώσεων (ballroom) του Λευκού Οίκου, προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για να θεμελιώσει το αίτημά της εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσης, επικαλέστηκε προηγούμενες απειλές κατά της ζωής του Τραμπ, ανάγκες εθνικής ασφάλειας αλλά και αρχιτεκτονικές αξίες.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομικών Υποθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ υπέβαλε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να ανασταλεί η πρόσφατη απόφαση τριμελούς επιτροπής του Ομοσπονδιακού Εφετείου της Περιφέρειας της Κολούμπια.

Ο αρχιδικαστής Τζον Ρόμπερτς όρισε ως διορία την Τρίτη για την υποβολή απάντησης από τους ενάγοντες που προσβάλλουν νομικά το έργο.

Η απόφαση του Εφετείου

Η διχασμένη επιτροπή του Εφετείου έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ πρέπει να διακόψει την κατασκευή του ballroom επειδή το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει το έργο.

Η πλειοψηφία των δικαστών σημείωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν διαθέτει τη μονομερή αυτεπάγγελτη εξουσία να αναγείρει μια αίθουσα έκτασης 8.400 τετραγωνικών μέτρων εκεί όπου βρισκόταν η Ανατολική Πτέρυγα (East Wing) του Λευκού Οίκου, πριν διατάξει την κατεδάφισή της το περασμένο φθινόπωρο.

Το κατώτερο δικαστήριο ανέστειλε την ισχύ της δικής του απόφασης για δύο εβδομάδες, ώστε να δώσει περιθώριο στην ρεπουμπλικανική κυβέρνηση να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομικών Υποθέσεων, Ντ. Τζον Σάουερ, ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί επί της αίτησης αναστολής πριν η απόφαση του Εφετείου τεθεί σε ισχύ στις 21 Αυγούστου.

Ο Σάουερ έγραψε στην αίτησή του: «Αυτή η υπόθεση περιλαμβάνει μια παράνομη δικαστική διαταγή που θα σταματήσει τη συνεχιζόμενη κατασκευή του ενσωματωμένου στρατιωτικού συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως ασφαλούς χώρου αίθουσας δεξιώσεων, στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια».

Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος, και όχι το Κογκρέσο ή τα δικαστήρια, διαθέτει ανεμπόδιστη εξουσία να ανακαινίζει τον Λευκό Οίκο.

Η σημερινή κατάσταση του έργου, που αποτελεί ουσιαστικά ένα ανοιχτό εργοτάξιο, καθιστά δυσκολότερη την προστασία του Λευκού Οίκου, διατείνεται το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο οργανισμός National Trust for Historic Preservation δεν διαθέτει το νόμιμο δικαίωμα ή το έννομο συμφέρον να προσφύγει δικαστικά για την αίθουσα χορού, η οποία αποτελεί μέρος των σχεδίων του Τραμπ για την ταχεία αναμόρφωση της Ουάσινγκτον.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομικών Υποθέσεων δήλωσε ότι το έργο «Θα πρέπει να αποτελεί ζήτημα για τον Πρόεδρο και την πολιτική διαδικασία, όχι αντικείμενο κατασκευής μέσω δικαστικών διαταγών».

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Εφετείο στις αρχές Ιουνίου, κυβερνητικός δικηγόρος υπερασπίστηκε μια ευρεία θεώρηση του προεδρικού ελέγχου επί των εμβληματικών δημόσιων υποδομών.

Σε σχετική υποθετική ερώτηση, ο δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιαακόβ Ροθ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε ακόμη και να ισοπεδώσει το Άγαλμα της Ελευθερίας ή τον Λευκό Οίκο, και οι απόγονοι των μεταναστών που πέρασαν από το Έλις Άιλαντ ή των υποδουλωμένων ανθρώπων που έχτισαν τον Λευκό Οίκο δεν θα είχαν το έννομο συμφέρον να ασκήσουν αγωγή.

Το χρονικό των εργασιών και η εικόνα στο εργοτάξιο

Η επιτροπή του D.C. Circuit επικύρωσε την απόφαση του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστή Ρίτσαρντ Λέον, ο οποίος είχε προταθεί από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Τζορτζ Ουάσινγκτον Μπους.

Ο Λέον κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια προσωρινή παύση δεν θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, ενώ εξαίρεσε ρητά από την απαγόρευση κάθε κατασκευαστική εργασία που είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την προστασία του Λευκού Οίκου.

Η αίθουσα χορού βρίσκεται υπό κατασκευή εδώ και 10 μήνες, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 65%.

Βάσει αυτών των δεδομένων, ο Σάουερ κατέληξε στην αίτησή του: «Δεδομένων αυτών των εξελίξεων, η δικαστική διαταγή υπόσχεται το χάος χωρίς να εξυπηρετεί απολύτως τίποτα».

Με πληροφορίες από: Associated Press, CNN