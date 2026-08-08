Τραμπ: «Εθνική ντροπή» το δικαστικό μπλόκο στην αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου

«Εθνική ντροπή» χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει την κατασκευή μεγαλοπρεπούς αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αφότου είχε προαναγγείλει πως θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον αποφάσισε την Παρασκευή, με ψήφους 2-1, να μπλοκάρει την κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, κρίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να προχωρήσει στο έργο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Υπέρ της απόφασης τάχθηκαν οι δικαστές Πατρίσια Μίλετ και Μπραντ Γκαρσία, οι οποίοι είχαν διοριστεί αντίστοιχα από τους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Αντίθετη ήταν η δικαστής Νεόμι Ράο, διορισμένη από τον ίδιο τον Τραμπ.