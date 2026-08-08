Λίβανος: 4.335 νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας

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Τουλάχιστον 4.335 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 12.273 έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 2 Μαρτίου, τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διατηρεί υπό κατοχή εκτεταμένες περιοχές στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ εξακολουθεί να πλήττει χωριά της περιοχής.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται παρά τις διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, δεν συμμετέχει στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις.

Πηγή: Al Jazeera