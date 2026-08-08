Μακελειό στο Άινταχο: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ την πολύνεκρη επίθεση – Η δράση του 24χρονου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας και κάμερες σώματος της αστυνομίας καταγράφει λεπτό προς λεπτό την ένοπλη επίθεση στο Άινταχο των ΗΠΑ, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν.

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία του Twin Falls, καταγράφει τις κινήσεις του 24χρονου Τσαντ Γουίλιαμς από τη στιγμή που έφτασε με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα In-N-Out. Σύμφωνα με την αστυνομική αφήγηση, ο δράστης άνοιξε πυρ στο drive-thru, σκοτώνοντας εργαζόμενη του καταστήματος και έναν ακόμη άνδρα που βρισκόταν σε άλλο όχημα.

Στο υλικό καταγράφεται επίσης η επέμβαση του πρώην αστυνομικού Όστιν «AJ» Σκοτ, ο οποίος κινήθηκε προς την πλευρά του ένοπλου και τραυματίστηκε από τα πυρά του. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, επιχείρησε να αντιμετωπίσει τον δράστη, προτού μεταφερθεί για νοσηλεία.

Ο Γουίλιαμς στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημά του, πήρε ένα τουφέκι και συνέχισε να πυροβολεί, ενώ η επίθεση επεκτάθηκε και εκτός του καταστήματος. Οι κάμερες καταγράφουν τον πανικό που επικράτησε, καθώς εργαζόμενοι και πελάτες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης πυροβόλησε και σε οχήματα που βρίσκονταν σε κοντινό δρόμο, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εκεί σκοτώθηκε ένας 66χρονος άνδρας, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγός του.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι την περιοχή του ποταμού, όπου ο Γουίλιαμς εντοπίστηκε από αστυνομικούς. Λίγο πριν τη σύλληψή του, αυτοκτόνησε με πυροβολισμό και έπεσε σε παρακείμενο φαράγγι.

Οι αρχές ανέφεραν ότι αμέσως μετά το περιστατικό διερεύνησαν και αναφορές για πιθανή παρουσία δεύτερου δράστη, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό. Παράλληλα, η αστυνομία εξήρε τις προσπάθειες αστυνομικών, εργαζομένων και πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες, υπογραμμίζοντας ότι η άμεση ανταπόκρισή τους συνέβαλε στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Η έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη.