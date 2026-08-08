«Ήμουν… βδέλυγμα!»: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για τη «ρετσινιά» της «Λάμψης» και το σνομπισμό στο θέατρο

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Καλεσμένη στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡΤnews βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου και τη «ρετσινιά» που, όπως αποκάλυψε, συνόδευε τότε τους ηθοποιούς της καθημερινής σειράς.

Η γνωστή ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω και αναφέρθηκε στον σνομπισμό που αντιμετώπισε από το θεατρικό χώρο, ιδιαίτερα επειδή ήταν νέα ηθοποιός και συμμετείχε σε μια δημοφιλή σαπουνόπερα.

«Υπήρχε τεράστια “ρετσινιά” για τη σαπουνόπερα. Ευτυχώς εγώ δεν το πλήρωσα, γιατί δεν έμεινα τόσα χρόνια εκεί. Έφυγα, πήγα στους “Δύο ξένους”, έκανα αμέσως κωμωδία, που ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η παραμονή της στη «Λάμψη» για πολλά χρόνια θα μπορούσε να έχει διαφορετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική της πορεία. «Επειδή ήμουν και νέα ηθοποιός, αν έμενα όλα τα χρόνια στη “Λάμψη”, φυσικά θα το πλήρωνα», σημείωσε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η αντιμετώπιση δεν ήταν η ίδια για όλους τους ηθοποιούς της σειράς. «Για τους ήδη αναγνωρισμένους ηθοποιούς δεν ήταν ρετσινιά, σαφώς. Είχαν μια καριέρα, είχαν αποδείξει πράγματα και έκαναν αυτό το καθημερινό, το οποίο είχε τεράστια τηλεθέαση», είπε.

Για τον εαυτό της, ωστόσο, η εμπειρία ήταν διαφορετική. «Τώρα εγώ, που ήμουν καινούργια, ήμουν… βδέλυγμα! Δεν το ένιωσα από τον κόσμο, ο οποίος ήταν μια χαρά. Το ένιωσα από τον θεατρικό κόσμο», παραδέχτηκε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος σνομπισμός είχε και πρακτικές συνέπειες στην καριέρα της. «Επαγγελματικά το ένιωσα, ναι. Στάνταρ έχασα δουλειές επειδή έπαιζα στη “Λάμψη”. Στο θέατρο με σνόμπαραν πάρα πολύ», υπογράμμισε.

Και κατέληξε: «Τεράστιος σνομπισμός. Άλλο η Κάτια (σ.σ. Δανδουλάκη) και ο Χρήστος (σ.σ. Πολίτης), άλλο εμείς. Τώρα, όμως, δεν υπάρχει αυτός ο σνομπισμός. Όλοι κάνουν τα πάντα και κυρίως αυτοί που κάνουν θέατρο είναι και στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή».