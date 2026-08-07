Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι φωτογραφίες με μαγιό από την παραλία μαζί με τους γιους της

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Νέα στιγμιότυπα από την παραλία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους η Κατερίνα Παπουτσάκη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με το μαγιό της.

Η ηθοποιός πέρασε την Πέμπτη 6 Αυγούστου κοντά στη θάλασσα μαζί με τους γιους της και θέλησε να μοιραστεί ορισμένες στιγμές από την εξόρμησή τους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Σε ορισμένα από τα Instagram Stories που δημοσίευσε, η Κατερίνα Παπουτσάκη απαθανάτισε τα παιδιά της να βρίσκονται μέσα στο νερό και πάνω στα βράχια της παραλίας.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή μέσα στη θάλασσα, κοιτάζοντας τον φωτογραφικό φακό. Για το μπάνιο της επέλεξε ένα μπικίνι σε μπλε και μαύρες αποχρώσεις.

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