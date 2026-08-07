Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι φωτογραφίες με μαγιό από την παραλία μαζί με τους γιους της

Η Κατερίνα Παπουτσάκη δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από την παραλία μαζί με τους γιους της. Η ηθοποιός φωτογράφισε τα παιδιά της στη θάλασσα και στα βράχια, ενώ πόζαρε χαμογελαστή με μπικίνι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα από την παραλία με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με μαγιό μαζί με τους γιους της.- Η ηθοποιός πέρασε την Πέμπτη 6 Αυγούστου κοντά στη θάλασσα μαζί με τους γιους της, μοιραζόμενη στιγμές από την εξόρμησή τους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.- Σε άλλα στιγμιότυπα, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή μέσα στη θάλασσα, ενώ για το μπάνιο της επέλεξε ένα μπικίνι σε μπλε και μαύρες αποχρώσεις.

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Νέα στιγμιότυπα από την παραλία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους η Κατερίνα Παπουτσάκη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με το μαγιό της.

Η ηθοποιός πέρασε την Πέμπτη 6 Αυγούστου κοντά στη θάλασσα μαζί με τους γιους της και θέλησε να μοιραστεί ορισμένες στιγμές από την εξόρμησή τους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Σε ορισμένα από τα Instagram Stories που δημοσίευσε, η Κατερίνα Παπουτσάκη απαθανάτισε τα παιδιά της να βρίσκονται μέσα στο νερό και πάνω στα βράχια της παραλίας.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή μέσα στη θάλασσα, κοιτάζοντας τον φωτογραφικό φακό. Για το μπάνιο της επέλεξε ένα μπικίνι σε μπλε και μαύρες αποχρώσεις.

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