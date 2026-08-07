Κρήτη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Αχλάδια Σητείας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Σητεία της Κρήτης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Αχλάδια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα.

Παράλληλα υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.