Κρήτη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Αχλάδια Σητείας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

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Σητεία, Φωτιά, Κρήτη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Σητεία της Κρήτης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Αχλάδια.
  • Σύμφωνα με την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα.
  • Παράλληλα υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Σητεία της Κρήτης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Αχλάδια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα.

Παράλληλα υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

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