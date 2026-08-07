Κρήτη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Αχλάδια Σητείας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Σητεία της Κρήτης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Αχλάδια.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα.
Παράλληλα υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σητείας Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026