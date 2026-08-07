Γερμανία: Ρώσοι χάκερ πίσω από το πλαστό βίντεο για «παραίτηση» του Μερτς – Τι εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες

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Ομάδα χάκερ που φέρεται να συνδέεται άμεσα με τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU βρίσκεται, σύμφωνα με γερμανική πηγή ασφαλείας, πίσω από το πλαστό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και «προανήγγειλε» την παραίτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Το βίντεο χρησιμοποίησε το λογότυπο της Deutsche Welle και επικαλέστηκε ανύπαρκτο δημοσίευμα της Handelsblatt, σε μια επιχείρηση που οι γερμανικές Αρχές εκτιμούν ότι είχε στόχο να πλήξει την εικόνα του καγκελαρίου.

Πηγή προσκείμενη στις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφερε την Παρασκευή ότι οι Αρχές θεωρούν πιθανότερο δράστη την ομάδα Storm-1516.

«Ο δράστης είναι πιθανότατα η Storm-1516», ανέφερε η πηγή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ομάδα που καθοδηγείται απευθείας από τη GRU, τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας.

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών Αρχών. Πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από ψευδείς πληροφορίες που αφορούσαν πιθανούς ή επιβεβαιωμένους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.

Τον Δεκέμβριο, η γερμανική κυβέρνηση είχε επίσης κατηγορήσει τη Storm-1516 για εκστρατεία παραπληροφόρησης ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών του Φεβρουαρίου του 2025.

Το πλαστό βίντεο «ανακοίνωνε» παραίτηση του Μερτς στις 10 Αυγούστου

Το επίμαχο βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας ως επικείμενη την παραίτηση του Γερμανού καγκελαρίου.

Για να εμφανίζεται ως αυθεντικό, έφερε το λογότυπο της Deutsche Welle και επικαλούνταν υποτιθέμενο ρεπορτάζ της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt.

Σύμφωνα με το κατασκευασμένο αφήγημα, το δημοσίευμα βασιζόταν σε «εσωτερικά σημειώματα» της ηγεσίας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και υποστήριζε ότι ο Μερτς επρόκειτο να ανακοινώσει την παραίτησή του στις 10 Αυγούστου, εξαιτίας των αρνητικών δημοσκοπήσεων.

Το ίδιο βίντεο παρουσίαζε ως πιθανότερο διάδοχό του τον Χέντρικ Βουστ, πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες: Στόχος να πληγεί η φήμη του καγκελαρίου

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος (BfV), η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη της συγκεκριμένης εκστρατείας.

Η υπηρεσία επισήμανε ότι τέτοιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λογότυπα έγκυρων μέσων ενημέρωσης προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία σε ψευδείς πληροφορίες.

Σύμφωνα με το BfV, στόχος της συγκεκριμένης εκστρατείας ήταν «να βλάψει τη φήμη του Μερτς ως καγκελαρίου».

Οι γερμανικές Αρχές τοποθετούν παράλληλα την επιχείρηση παραπληροφόρησης σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, καθώς τον Σεπτέμβριο πρόκειται να διεξαχθούν τρεις περιφερειακές και δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις στη Γερμανία.

Handelsblatt και Deutsche Welle διαψεύδουν: «Το βίντεο είναι πλαστό»

Η Handelsblatt προχώρησε την Πέμπτη σε κατηγορηματική διάψευση, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε δημοσίευσε άρθρο σύμφωνα με το οποίο επίκειται παραίτηση του Φρίντριχ Μερτς.

«Το βίντεο αυτό είναι πλαστό», τόνισε η γερμανική εφημερίδα.

Σε διάψευση προχώρησε και η Deutsche Welle, δημοσιεύοντας στον ιστότοπό της κείμενο με τίτλο «Όχι, ο Φρίντριχ Μερτς δεν σκοπεύει να παραιτηθεί».

Το γερμανικό μέσο ανέφερε παράλληλα ενδείξεις ότι πίσω από την κατασκευή και διάδοση του ψεύτικου βίντεο βρίσκεται ρωσική επιχείρηση παραπληροφόρησης.