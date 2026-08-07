Τραμπ για τις εκκλήσεις της Ουκρανίας για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια: «Κι εμείς θέλουμε πυραύλους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στις εκκλήσεις της Ουκρανίας για περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα δηλώνοντας: «Κι εμείς θέλουμε πυραύλους». Τόνισε τη γεωγραφική απόσταση των ΗΠΑ από τον πόλεμο, ενώ απέρριψε ισχυρισμούς περί μειωμένων στρατιωτικών αποθεμάτων παρά τις αναφορές για κατανάλωση υλικών λόγω του πολέμου με το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη. Φωτογραφία: Reuters
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη. Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ, κλήθηκε να απαντήσει στις εκκλήσεις της Ουκρανίας για περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δίνοντας την απάντηση: «Κι εμείς θέλουμε πυραύλους».- Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε τις δηλώσεις του επιχειρώντας να υπογραμμίσει τη γεωγραφική και στρατιωτική απόσταση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας: «Δεν εμπλεκόμαστε – Μας χωρίζει ένας ωκεανός».- Οι δηλώσεις έρχονται ενώ έχουν δημοσιευτεί αναφορές για κατανάλωση αποθεμάτων στρατιωτικού υλικού, κάτι που ο Τραμπ έχει απορρίψει κατηγορηματικά, απειλώντας με φυλάκιση όσους διαρρέουν τέτοιες πληροφορίες.

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Στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ουκρανίας προς τις ΗΠΑ για την αποστολή περισσότερων συστημάτων και πυρομαχικών αντιαεροπορικής άμυνας κλήθηκε να απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας μια λιτή αλλά χαρακτηριστική απάντηση: «Κι εμείς θέλουμε πυραύλους».

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Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης για τα συνεχή αιτήματα του Κιέβου, την ώρα που η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα κύματα ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η απάντησή του προκάλεσε αίσθηση, καθώς ήρθε μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφότου ο ίδιος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «κυριολεκτικά τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών».

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«Δεν εμπλεκόμαστε – Μας χωρίζει ένας ωκεανός»

Ο Τραμπ συνέχισε τις δηλώσεις του επιχειρώντας να υπογραμμίσει τη γεωγραφική και στρατιωτική απόσταση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Κοιτάξτε, δεν εμπλεκόμαστε. Μας χωρίζει ένας ωκεανός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Οι δηλώσεις έρχονται ενώ έχουν δημοσιευτεί αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταναλώσει σημαντικό μέρος ορισμένων αποθεμάτων στρατιωτικού υλικού κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απορρίψει κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγάλα αποθέματα πυρομαχικών.

Μάλιστα, ο Τραμπ έχει αντιδράσει έντονα στις διαρροές πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των αμερικανικών στρατιωτικών αποθεμάτων, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει με φυλάκιση όσους βρίσκονται πίσω από τη δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών.

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