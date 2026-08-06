Έξαλλος ο Τραμπ με τις διαρροές για τα μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ – Φοβάται ότι τον αποδυναμώνουν απέναντι στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ ιδίαν την έντονη ενόχλησή του για τα δημοσιεύματα σχετικά με τη συρρίκνωση των αμερικανικών αποθεμάτων πυραύλων και πυρομαχικών, θεωρώντας ότι η αποκάλυψη αυτών των στοιχείων εμφανίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες αδύναμες σε μια κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Η οργή του Τραμπ δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο των πληροφοριών, αλλά κυρίως το γεγονός ότι αυτές έγιναν δημόσιες την ώρα που ο ίδιος απειλεί επανειλημμένα την Τεχεράνη με νέα στρατιωτική δράση, επιχειρώντας να την πιέσει να αποδεχθεί συμφωνία, σημειώνει το CNN.

Το ζήτημα κυριάρχησε στην πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ. Έξι πηγές με γνώση της συνάντησης ανέφεραν ότι ο εμφανώς εκνευρισμένος Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στην κάλυψη των μειωμένων αποθεμάτων από τα μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνώριζε εδώ και μήνες τα πιθανά προβλήματα επάρκειας και δεν αιφνιδιάστηκε από τις αποκαλύψεις. Αυτό που τον εξόργισε ήταν ότι το θέμα βγήκε στην επιφάνεια σε μια καμπή της σύγκρουσης, ακριβώς τη στιγμή που θέλει να προβάλει εικόνα απόλυτης στρατιωτικής ισχύος.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών»

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ο Τραμπ επιχείρησε να διαψεύσει δημόσια την εικόνα των εξαντλημένων αμερικανικών οπλοστασίων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών», ιδιαίτερα ορισμένων τύπων, και ότι παράλληλα κατασκευάζονται και αποστέλλονται στη χώρα νέες μεγάλες ποσότητες.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι αμυντικές εταιρείες κατασκευάζουν περισσότερα εργοστάσια και εγκαταστάσεις παραγωγής από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η απειλή του για πολυετείς ποινές φυλάκισης σε όσους αποκάλυψαν τα στοιχεία θεωρήθηκε από αξιωματούχους έμμεση παραδοχή ότι τουλάχιστον ένα μέρος των πληροφοριών για τα αποθέματα είναι ακριβές.

«Δεν κατηγορεί τον Χέγκσεθ, αλλά τους διαρροείς»

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιμένουν ότι η οργή του Τραμπ δεν στρέφεται προσωπικά κατά του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «εξαιρετικά ικανοποιημένος» από το έργο του Χέγκσεθ. «Ποτέ δεν κατηγόρησε τον Πιτ. Όλο αυτό αφορά τους ανθρώπους που κάνουν τις διαρροές», δήλωσε αξιωματούχος στο CNN.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Τραμπ έχει αναθέσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης να εντοπίσει εκείνους που χαρακτηρίζει «προδοτικά» στελέχη της κυβέρνησής του και οι οποίοι φέρονται να παρέχουν απόρρητες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης.

Έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν το 80% των THAAD

Η ανησυχία στο εσωτερικό της κυβέρνησης εντάθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από μια σειρά δημοσιευμάτων που περιέγραφαν σοβαρή πίεση στα αμερικανικά αποθέματα προηγμένων πυραύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δύο πηγές που γνωρίζουν την τελευταία απογραφή, ο αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει από την έναρξη του πολέμου σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα των πυραύλων THAAD που διέθετε πριν από τη σύγκρουση.

Παράλληλα, έχει χρησιμοποιηθεί περίπου το ήμισυ των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot.

Το Center for Strategic and International Studies εκτιμά ότι πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν περίπου 2.200 πυραύλους Patriot των δύο πιο σύγχρονων εκδόσεων και 452 πυραύλους THAAD.

Τα στοιχεία αυτά δεν προκαλούν ανησυχία μόνο στην Ουάσινγκτον, αλλά και στις αραβικές πρωτεύουσες του Κόλπου, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικά συστήματα αεράμυνας.

Φόβοι στον Κόλπο για ιρανικά αντίποινα

Ηγεσίες χωρών του Κόλπου έχουν εκφράσει νέες ανησυχίες ότι η έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητά τους να αποκρούσουν πιθανή ιρανική επίθεση, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει ξανά τον πόλεμο.

Πολλές από τις χώρες αυτές χρησιμοποιούν αμερικανικά συστήματα αεράμυνας και γνωρίζουν ότι η συρρίκνωση των αποθεμάτων μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη δυνατότητά τους να αναχαιτίσουν ιρανικούς πυραύλους και drones.

Σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο, το Ιράν έχει ήδη διαμηνύσει στις χώρες του Κόλπου ότι νέα αμερικανικά πλήγματα θα προκαλέσουν αντίποινα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων ή μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή.

Ο Τραμπ είχε συνομιλίες την τελευταία εβδομάδα με τους ηγέτες του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας για την εξέλιξη του πολέμου.

Υποψίες ότι οι διαρροές προέρχονται από στελέχη που αντιτίθενται στον πόλεμο

Καθώς ο Τραμπ αντιδρά όλο και πιο έντονα στην εικόνα που διαμορφώνεται για τα αποθέματα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι οι διαρροές ενδέχεται να προέρχονται από στελέχη της ίδιας της κυβέρνησης που αντιτίθενται στη συνέχιση του πολέμου.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, οι συγκεκριμένοι παράγοντες ενδέχεται να επιδιώκουν να πιέσουν τον πρόεδρο ώστε να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Το θέμα των αποθεμάτων τέθηκε εκ νέου πριν από την απόφαση του Τραμπ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, να ακυρώσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

Ήταν τουλάχιστον η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες που οι ανώτατοι στρατιωτικοί σύμβουλοί του εξέφρασαν συγκεκριμένα την ανησυχία τους για τη μείωση κρίσιμων πυρομαχικών, την ώρα που συζητούνταν πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι στρατιωτικοί τον είχαν προειδοποιήσει πριν από τον πόλεμο

Τα ερωτήματα για την επάρκεια των αποθεμάτων είχαν εμφανιστεί ήδη από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.

Όταν δημοσιεύθηκαν τα πρώτα σχετικά ρεπορτάζ, ο Τραμπ έθεσε το θέμα στον Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι το Πεντάγωνο εργαζόταν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ακόμη πριν από την έναρξη του πολέμου, ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί είχαν προειδοποιήσει τον πρόεδρο ότι μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να επιβαρύνει σοβαρά τα αμερικανικά οπλοστάσια.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπήρχε για τα όπλα που χρησιμοποιούνται όχι μόνο από τις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά και για την υποστήριξη του Ισραήλ και της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον Μπάιντεν και την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιρρίψει την ευθύνη στην προηγούμενη κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ο Τζο Μπάιντεν άφησε τα αποθέματα να μειωθούν εξαιτίας των μεγάλων παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία.

«Έχουμε πολλά. Θα ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, να έχουμε περισσότερα, αλλά ο Μπάιντεν έδωσε πάρα πολλά στην Ουκρανία», δήλωσε στις 27 Ιουλίου σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την κατηγορηματική δημόσια θέση του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρομαχικά από όσα χρειάζονται, αποκαλύπτοντας τη λεπτή ισορροπία που επιχειρεί να διατηρήσει ανάμεσα στην πραγματική στρατιωτική πίεση και στην ανάγκη να προβάλλει ισχύ.

Το χρόνιο πρόβλημα της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας

Το Πεντάγωνο ανησυχούσε εδώ και χρόνια για το αν η αμερικανική αμυντική βιομηχανία μπορεί να παράγει όπλα αρκετά γρήγορα ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας μεγάλης σύγκρουσης.

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη διαθέσει μεγάλες ποσότητες οπλισμού στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα και στην Ουκρανία για την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγαλύτερων αμερικανικών αμυντικών εταιρειών, πιέζοντάς τους να αυξήσουν την παραγωγή κρίσιμων οπλικών συστημάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει τόσο τους πυραύλους Patriot όσο και τους THAAD. Αντίστοιχη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί και τον Μάρτιο, στην αρχή του πολέμου.

Ενεργοποίησε τον νόμο για την αμυντική παραγωγή

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ενεργοποίησε τον Defense Production Act, έναν νόμο που επιτρέπει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να υποχρεώνει ιδιωτικές εταιρείες να δίνουν προτεραιότητα στην παραγωγή υλικού κρίσιμου για την εθνική άμυνα.

Στο σχετικό έγγραφο ανέφερε ότι υπάρχουν συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν άμεση απειλή για την εθνική άμυνα ή για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, ακόμη και με την επίκληση του συγκεκριμένου νόμου, η ταχεία αναπλήρωση των πυραύλων δεν θεωρείται εύκολη.

Η δημιουργία νέων εργοστασίων, η εξασφάλιση εξειδικευμένων εξαρτημάτων, η εκπαίδευση προσωπικού και η επέκταση των γραμμών παραγωγής μπορούν να απαιτήσουν χρόνια. Κατά συνέπεια, τα μέτρα που λαμβάνει τώρα η κυβέρνηση δύσκολα θα ενισχύσουν άμεσα τα διαθέσιμα αποθέματα.

Η στρατιωτική έλλειψη που περιορίζει τις επιλογές του Τραμπ

To CNN καταλήγει ότι το ζήτημα των πυρομαχικών δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα εσωτερικής πολιτικής ή επικοινωνιακής διαχείρισης.

Επηρεάζει άμεσα τις επιλογές του Τραμπ απέναντι στο Ιράν, καθώς κάθε νέα κλιμάκωση θα απαιτήσει τη χρήση περισσότερων πυραύλων αεράμυνας και αναχαίτισης σε μια περίοδο κατά την οποία τα αποθέματα έχουν ήδη μειωθεί δραματικά.

Αυτό εξηγεί και γιατί ο πρόεδρος εμφανίζεται τόσο εξοργισμένος με τις διαρροές. Δεν φοβάται μόνο ότι εκθέτουν ένα στρατιωτικό πρόβλημα. Φοβάται ότι αποκαλύπτουν στην Τεχεράνη τα όρια της αμερικανικής ισχύος και αποδυναμώνουν την απειλή νέων επιθέσεων, ακριβώς τη στιγμή που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτή την απειλή ως βασικό διαπραγματευτικό όπλο.