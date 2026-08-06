Υπόθεση Επστάιν: Το Νέο Μεξικό μηνύει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για απόκρυψη στοιχείων – «Μπλοκάρει την έρευνα»

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Το Νέο Μεξικό κατέθεσε αγωγή κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και του υπηρεσιακού γενικού εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, κατηγορώντας τους ότι εμποδίζουν την πολιτειακή έρευνα για τα σεξουαλικά εγκλήματα του Τζέφρι Επστάιν στο περίφημο Zorro Ranch, κοντά στη Σάντα Φε.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον και υποστηρίζει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνείται να παραδώσει κρίσιμα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, παρεμποδίζοντας την ποινική έρευνα που διεξάγει ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες.

«Εμποδίζουν την απονομή δικαιοσύνης»

Σύμφωνα με την αγωγή, το υπουργείο Δικαιοσύνης όχι μόνο αρνείται να συνεργαστεί, αλλά με τη στάση του «βλάπτει ενεργά τα θύματα και υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον».

Ο Τόρες ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παραδώσει το υλικό που διαθέτει, υποστηρίζοντας ότι το Νέο Μεξικό είναι μία από τις ελάχιστες δικαιοδοσίες που εξακολουθούν να μπορούν να ερευνήσουν πιθανούς συνεργούς του Επστάιν και να αποδώσουν ευθύνες.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η υπηρεσία του έχει υποβάλει δέκα ξεχωριστά αιτήματα για πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία, τα οποία είτε αγνοήθηκαν είτε απορρίφθηκαν.

«Μας λένε συνεχώς ότι θα συνεργαστούν, όμως αυτό που βιώνει η ομάδα μας απέχει πολύ από τη συνεργασία», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, κατηγόρησε προσωπικά τον υπηρεσιακό γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς ότι θα μπορούσε «με μία υπογραφή» να επιτρέψει την πρόσβαση στα αρχεία, αλλά αντί γι’ αυτό «επιλέγει να παρεμποδίζει και να αποκρύπτει πληροφορίες».

Η απάντηση του υπουργείου Δικαιοσύνης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να δώσει στη δημοσιότητα ορισμένα αρχεία επειδή δικαστικές αποφάσεις απαγορεύουν την αποκάλυψη στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση θυμάτων.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, η προστασία της ιδιωτικότητας των επιζώντων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, προσθέτοντας ότι παραμένει πρόθυμο να συνεργαστεί με το Νέο Μεξικό «στο πλαίσιο του νόμου και των δεσμευτικών δικαστικών αποφάσεων».

Ωστόσο, ο Τόρες απέρριψε αυτό το επιχείρημα, κατηγορώντας το υπουργείο ότι «κρύβεται πίσω από τα θύματα του Επστάιν».

Έκθεση-καταπέλτης για τις αρχές

Η αγωγή κατατέθηκε την ίδια ημέρα που το Νέο Μεξικό δημοσιοποίησε προκαταρκτική έκθεση για την υπόθεση.

Σε αυτήν αναφέρεται ότι οι αρχές που είχαν την ευθύνη να προστατεύσουν τους πολίτες του Νέου Μεξικού βασίστηκαν υπερβολικά στις ομοσπονδιακές αρχές της Νέας Υόρκης, οι οποίες επικέντρωσαν την έρευνά τους στα εγκλήματα του Επστάιν στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και τις Παρθένες Νήσους, αφήνοντας ουσιαστικά ανερεύνητη τη δράση του στο Νέο Μεξικό.

Νέες υποψίες για συνεργούς

Στην αγωγή γίνεται επίσης αναφορά σε εσωτερικό υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης που περιγράφει καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης στο Zorro Ranch από γυναίκα διαφορετική από τη Γκισλέιν Μάξγουελ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την πιθανή εμπλοκή και άλλων συνεργών.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Τόρες απάντησε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν υπήρχε και δεύτερη γυναίκα που διευκόλυνε τις επιθέσεις, τονίζοντας όμως ότι η πρόσβαση σε ολόκληρο τον φάκελο της υπόθεσης θα βοηθούσε να δοθούν απαντήσεις.

Οι επιζώσες στηρίζουν την αγωγή

Με κοινή δήλωσή τους στο NBC News, ορισμένες από τις γυναίκες που επέζησαν της κακοποίησης από τον Επστάιν εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία του γενικού εισαγγελέα.

«Το επιχείρημα του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι δεν παραδίδει τα αρχεία για να προστατεύσει τα θύματα είναι γελοίο, όταν το ίδιο έχει ήδη αποκαλύψει τα ονόματα και προσωπικά τους στοιχεία», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι «κρατώντας αυτά τα αρχεία, το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τοντ Μπλανς συνεχίζει ουσιαστικά να προστατεύει τους κακοποιητές».